DayDreamer si sta avviando alla conclusione e nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5 non mancheranno i colpi di scena. Sanem sarà disperata all'idea che Can non si ricordi di lei e deciderà di lasciare Istanbul. Sarà il fotografo a impedirglielo dopo averle confessato di essersi innamorato di lei per la seconda volta. In seguito, Can riuscirà anche a recuperare la memoria e chiederà a Sanem di sposarlo.

DayDreamer spoiler: Sanem torna a lavorare nel negozio del padre

In DayDreamer-Le Ali del sogno, dopo mille peripezie, ci sarà il lieto fine per i due protagonisti Can e Sanem.

Prima di arrivere a ciò i due dovranno superare ancora qualche ostacolo. Come noto, il fotografo avrà perso la memoria a seguito di un incidente stradale e gli sforzi di Sanem per fargli recuperare i ricordi sembreranno non portare ad alcun risultato. Ad un certo punto infatti, la ragazza sconfortata, deciderà di lasciare la Fikri Harika e di tornare a vivere dai genitori. Sanem infatti, non vedrà un futuro per lei e Can e comincerà a lavorare nel negozio del padre, facendo il corriere espresso.

Sanem vuole lasciare la città, Can lo impedisce e le confessa il suo amore

Tutti saranno preoccupati per lei e avranno timore che la ragazza abbia un crollo emotivo come successo in passato. Can andrà nel quartiere per convincerla a tornare a lavorare in agenzia, ma Sanem rifiuterà.

In seguito, Sanem deciderà addirittura di lasciare Istanbul e sarà a questo punto che Can capirà di essere innamorato di lei, riuscendo a fermarla con una commovente dichiarazione d'amore. Can dunque, ancor prima di recuperare del tutto la memoria, si scoprirà innamorato per la seconda volta della stessa donna.

Can e Sanem si fidanzano ufficialmente nelle prossime puntate di Daydreamer

Dando uno sguardo alle trame di DayDreamer in onda prossimamente su Canale 5, non tarderà ad arrivare il momento in cui Can recupererà interamente la memoria. Il fotografo quindi, chiederà a Sanem di sposarlo e la ragazza accetterà. I due decideranno di fare tutto secondo le tradizioni e organizzeranno un party di fidanzamento ufficiale al quale saranno invitati parenti e amici.

Durante la festa, Mihriban farà le veci di Aziz e Huma e chiederà a Nihat se Can potrà sposare Sanem. Il padre della ragazza acconsentirà e Sanem riceverà un bellissimo anello di fidanzamento, che le verrà portato da un drone. Non mancherà una dichiarazione d'amore in piena regola da parte del fotografo.

Per non perdere il finale di DayDreamer, si ricorda che la soap tv turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:40. Su Mediaset Play Infinity è possibile recuperare gli episodi già trasmessi.