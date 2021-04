Non mancheranno colpi di scena negli episodi di Una vita che i telespettatori italiani seguiranno su Canale 5 dal 19 al 25 aprile 2021. Dalle anticipazioni si evince che Marcia Sampaio si recherà in prigione dal marito Santiago Becerra e si troverà faccia a faccia con il suo rapitore Cesar Andrade, il quale coglierà l’occasione al volo per farle una minaccia.

Genoveva Salmeron dopo aver accusato Ursula Dicenta di essere la responsabile dell’incidente di Felipe Alvarez Hermoso le offrirà del denaro, per convincerla ad allontanarsi da Acacias 38.

Una vita, trame al 25 aprile: Andrade dice a Marcia che tornerà in libertà

Gli spoiler sulle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 19 al 25 aprile 2021, dicono che Ursula provocherà ancora una volta Genoveva. Intanto il commissario Aurelio interrogherà Marcia sul litigio che Felipe ha avuto con Santiago prima di essere investito. Nel contempo l’avvocato riaprirà gli occhi in ospedale, ma si vedrà costretto a rimanere ancora sotto osservazione dei medici.

Dopo essere rimasta sconvolta dalle parole pronunciate da Salmeron, Ursula vorrà confidarsi con il parroco in convento. Santiago invece chiederà a Marcia di fornirgli un alibi, ovvero di far credere alla polizia che si trovava in sua compagnia quando Felipe è stato travolto da un auto: nonostante ciò il brasiliano verrà arrestato da Mendez.

Marcia - dopo aver preso le difese del marito - verrà minacciata da Andrade: quest’ultimo dirà alla brasiliana che presto tornerà in libertà. Ramon rassicurerà Sampaio dicendole che per merito della sua testimonianza, il trafficante di donne la pagherà.

Ursula rifiuta i soldi di Genoveva, Arantxa sorprende José Miguel con Esther

Il commissario Aurelio confesserà a Felipe e Genoveva che una donna misteriosa ha fatto visita in carcere ad Andrade: Salmeron quando capirà che si tratta di Ursula le offrirà un’ingente somma di denaro per convincerla a lasciare per sempre Acacias 38.

Dicenta ovviamente rifiuterà la proposta di Genoveva.

Alvarez Hermoso dopo essere tornato a casa riceverà la visita di Marcia, che gli dirà di provare ancora dei sentimenti per lui: Salmeron quando sorprenderà i due ex fidanzati intenti a baciarsi caccerà subito la sua rivale in amore. Successivamente Genoveva ribadirà a Marcia di allontanarsi in modo definitivo del suo amato: in tale circostanza a quest’ultima cadrà un fazzoletto e a recuperarlo ci penserà Ursula impossessandosene.

In seguito Jacinto e Marcelina - sicuri che il messaggio della zia Anita riguardi il numero vincente della lotteria - inizieranno a cercarlo. Margarita invece ribadirà a Bellita che suo marito potrebbe avere una tresca clandestina: Arantxa su richiesta della propria padrona spierà il signor José Miguel e penserà male quando lo vedrà abbracciare l’attrice Esther.

Maite decide di lasciare Acacias 38, Emilio fa una proposta di matrimonio a Cinta

Maite cercherà di convincere Felicia a far iscrivere la figlia Camino all’accademia di belle arti, ricevendo un netto rifiuto. Finalmente quest’ultima farà pace con la madre: nonostante ciò la proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX vorrà ricevere delle spiegazioni dalla pittrice Zaldua sul continuo cattivo umore di sua figlia. Quest’ultima deciderà di andarsene via dal quartiere, non appena Felicia le dirà che Camino è triste a causa sua. In seguito la giovane Pasamar e Maite si scambieranno un bacio appassionato in atelier.

Emilio intanto farà una proposta di matrimonio a Cinta, ricevendo la benedizione di José Miguel: il momento di felicità purtroppo verrà rovinato da Bellita, che farà un triste discorso alla figlia, nella convinzione di essere stata tradita dal marito.

Jacinto accetterà di dividere la vincita del biglietto della lotteria, accontentando Casilda, invece Golden proporrà a José Miguel di partire per Hollywood per girare una nuova pellicola: questa novità farà infuriare Bellita al punto da causarle uno svenimento. Infine Jacinto vedrà Arantxa baciarsi con Cesareo in soffitta.