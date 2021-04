Sabina Ricci e Claudio Cervoni avevano recentemente lasciato Uomini e donne con i petali rossi. Nella giornata di martedì 27 aprile, l'ex dama del dating show di Maria De Filippi ha annunciato su Instagram la fine della sua storia d'amore con il cavaliere romano. Inoltre, anche l'imprenditore laziale ha inserito sui social un messaggio, per avvertire i suoi follower della fine della sua relazione con Sabina. Al momento, non sono trapelati dettagli per capire le motivazioni della rottura.

Uomini e Donne: Claudio e Sabina si sono lasciati

Sabina Ricci e Claudio Cervoni hanno interrotto la loro frequentazione.

L'ex dama di Uomini e Donne ha pubblicato un post sul suo account Instagram, in cui ha avvertito i fan, che l'ex cavaliere romano non fa più parte della sua vita. Sabina ha usato le seguenti parole, per descrivere la fine della sua storia d'amore: ''Non vorrei scrivere, ma in rispetto di chi ha sostenuto lo faccio''. Claudio non è più nella mia vita. Un abbraccio a chi ci ha sostenuto fino ad oggi''. Ricci non ha usato nessuna didascalia per il post. Anche Cervoni ha condiviso un messaggio fra le sue storie Instagram, in merito alla vicenda.

Claudio Cervoni annuncia la fine della storia con Sabina Ricci

Claudio Cervoni ha scelto di inserire il seguente post fra le sue storie Instagram: ''Mi dispiace doverlo dire, ma tra me e Sabina la storia si è conclusa, le auguro tutto il bene possibile perché se lo merita, ringrazio tutti voi per avermi e averci sostenuti''.

Dai messaggi condivisi sui social dai due ex protagonisti di Uomini e Donne, non emergono dettagli che possano far capire cosa abbia portato la coppia a scegliere di intraprendere due strade diverse. Recentemente, Sabina aveva scelto di seguire Claudio in un'altra città, ma qualcosa deve essere andato storto.

Le dichiarazioni di Sabina e Claudio dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo la recente scelta, Sabina e Claudio erano stati intervistati e avevano risposto a qualche domanda in merito al loro rapporto appena nato. L'ex dama di Uomini e Donne aveva rivelato: ''Sono felice e, considerato il fatto che avrei voluto costruire qualcosa insieme a lui fin da subito, è una soddisfazione averlo al mio fianco''.

Anche Cervoni, in quell'occasione, aveva rilasciato dichiarazioni in merito alla storia d'amore con Ricci: ''È bello, ci stiamo vivendo a tutto tondo. Non ero più abituato, dopo tutti questi anni solo, a sentirmi in coppia, ma non potrei fare altrimenti''. Non resta che attendere ulteriori dichiarazioni dai diretti interessati, per capire le motivazioni che hanno portato Sabina e Claudio a prendere la decisione di lasciarsi.