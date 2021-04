Lunedì 26 aprile su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Durante la diretta, l'ex naufrago Akash Kumar è stato protagonista di un botta e risposta con Matteo Diamante. Il modello indiano, non avendo avuto la possibilità di replicare al concorrente, ha deciso di punzecchiarlo su Instagram al termine della messa in onda del reality show.

Lo scontro

Durante la diretta Ilary Blasi ha mandato in onda una clip in cui i nuovi naufraghi criticavano l'atteggiamento di Manuela Ferrera: la concorrente sarebbe poco collaborativa con il gruppo e sarebbe arrivata in Honduras per fare una vacanza e non un reality di sopravvivenza.

A quel punto, Matteo Diamante ha sostenuto che Manuela a 36 anni è una donna e anziché pensare alle cose superflue dovrebbe fare cose più concrete.

In puntata, Akash è voluto intervenire sulla vicenda. Secondo l'ex isolano, la frase pronunciata da Matteo sarebbe poco elegante verso una donna, poiché non andrebbe mai detta l'età di una signora. Al momento delle nomination, Diamante si è tolto qualche sassolino dalla scarpa su Kumar: il naufrago ha fatto sapere che anche se Akash lo abbia chiamato "quel ragazzo", prima di arrivare in Honduras gli avrebbe chiesto di pubblicare le sue foto sui social.

Il gesto dell'ex naufrago

Akash Kumar voleva prontamente replicare a Matteo Diamante, ma Ilary Blasi ha preferito cambiare argomento.

Di conseguenza l'ex naufrago terminata la diretta ha deciso di replicare a modo suo.

Il modello indiano su Instagram, ha postato alcune chat scambiate con Matteo. Da quanto si apprende, i due ragazzi si erano accordati per fare delle dirette social insieme. In un breve video il diretto interessato ha attaccato l'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi: "Non ho bisogno di un Diamante per avere una foto sul suo profilo".

Akash ha ribadito di non essere mai stato interessato ad avere tanti "seguaci" sui canali social. Ma non è tutto, secondo il giovane gli influencer dovrebbero proseguire con il mestiere così come i modelli. A quel punto Kumar si è posto una domanda: "Se non ci fossero i social, tutti questi influencer...che farebbero nella vita?" Poi, ha concluso: "Io almeno il modello lo faccio"

Diamante diventa il leader degli 'Arrivisti'

Al termine di una prova dove si sono scontrati i quattro naufraghi considerati "più forti" dai telespettatori, Matteo Diamante ha conquistato il titolo di "leader degli Arrivisti".

Di conseguenza il giovane naufrago ha avuto la possibilità di nominare la concorrente di un'altra squadra. Considerato l'atteggiamento di Manuela Ferrera, Matteo ha deciso di mandare in nomination proprio l'ex meteorina. In occasione della 13^ puntata si giocano la permanenza all'Isola dei Famosi: Miryea, Manuela, Roberto e Ubaldo.