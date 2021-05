Una delle coppie che si è formata quest'anno all'interno della scuola di Amici 20 è composta da Rosa e Deddy. Il giovane cantante è arrivato alla finalissima di questa edizione, mentre la ballerina è stata eliminata nelle puntate precedenti, dopo aver dovuto affrontare le costanti critiche da parte della prof Alessandra Celentano.

Terminata l'esperienza del talent show di Maria De Filippi, in tanti si chiedono come stia procedendo la love story tra Rosa e Deddy e in molti sono preoccupati, al punto da temere che ci sia stata una rottura. Il motivo?

La prolungata assenza di Rosa e il silenzio sui social.

Rosa assente alla finale di Amici 20 e anche sui social: non ha tifato per Deddy

Nel dettaglio, la love story tra Rosa e Deddy nata all'interno della scuola di Amici 20, ha fatto sognare i tantissimi fan della trasmissione.

I due, nel momento in cui la ballerina è stata eliminata e ha dovuto abbandonare definitivamente il talent show di Canale 5, si sono promessi che si sarebbero aspettati, in modo tale da potersi vivere insieme dopo questa meravigliosa esperienza che hanno vissuto.

Alcuni fan, però, in questo momento sono un po' "preoccupati" per il futuro della coppia, dato che dopo la finale di Amici 20, i due non sono ancora apparsi insieme sui social.

In tanti si aspettavano di vederli subito insieme dopo l'ultima puntata del talent show di Maria De Filippi, ma così non è stato.

A Verissimo non si è parlato della love story tra Deddy e Rosa

A far "preoccupare" i numerosi fan della coppia sarebbe anche il fatto che Rosa non abbia partecipato alla finalissima di questa edizione: la ballerina, infatti, non era in studio a fare il tifo per il suo fidanzato e non si è espressa neppure sui social.

L'ultimo post di Rosa risale ai primi di maggio e, negli ultimi giorni, non ha pubblicato foto né dediche di incoraggiamento per il suo fidanzato.

Ma i fan più attenti della coppia nata ad Amici 20, hanno notato anche il fatto che, durante l'intervista concessa a Verissimo questo sabato pomeriggio da Deddy, sono state trasmesse delle clip in cui non era presente la ballerina, quasi come se non avesse fatto parte del percorso del cantante.

I fan preoccupati per le 'sorti' della coppia Rosa-Deddy dopo Amici 20

Situazione diversa, invece, per la coppia composta da Giulia e Sangiovanni: dei due, rispettivamente prima e secondo classificato al serale di questa edizione, si è spesso parlato anche come coppia e quindi dal punto di vista sentimentale.

Qual è a questo punto la verità su Rosa e Deddy? I due sono realmente in crisi, così come temono i numerosi fan della coppia, oppure no? Non resta che attendere come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane.