Tancredi Cantù Rajnoldi è stato degli allievi di Amici 20: il cantante è stato eliminato in semifinale. Terminata la sua esperienza nel talent show di Canale 5, si è parlato di un presunto litigio tra l'alunno e Arisa. In un'intervista rilasciata a Fanpage il diretto interessato ha smentito tutto: tra lui e la sua insegnante di canto non c'è stato alcun litigio.

Il presunto motivo della lite

Secondo alcuni telespettatori di Amici 20, tra Tancredi e Arisa ci sarebbero stati dei dissapori. Il motivo? La coach di canto avrebbe sempre puntato su Raffaele Renda.

Solamente dopo l'uscita del cantante di Lamezia Terme, la maestra avrebbe rivalutato Tancredi.

Ad alimentare le voci di una presunta lite tra i due ci sarebbe stato anche un gesto dell'ex allievo della scuola più spiata d'Italia. Tancredi e Arisa su Instagram non si seguirebbero: non è chiaro se il cantante abbia tolto il like all'artista dopo la sua uscita dal programma Mediaset oppure se non abbia mai seguito la sua maestra. Al contrario, Tancredi sui social seguirebbe Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

La versione dell'ex allievo

Nel corso di un'intervista post-eliminazione Tancredi ha fatto chiarezza sul rapporto che ha con la sua ex insegnante. Il diretto interessato ha messo a tacere ogni tipo di pettegolezzo sul suo conto: "Uscito da Amici, ci siamo anche chiamati".

Il giovane ha spiegato che presto Arisa sarà a Milano ed i due hanno in programma un incontro per parlare. Infine, l'ex allievo di Amici ha tagliato corto: "Non è successo niente". Insomma, tra Arisa e Tancredi non c'è stata alcuna discussione.

Il fatto che Tancredi non sia riuscito a raggiungere la finale del talent non sembra scoraggiare il cantante.

Il diretto interessato infatti, ha riportato le parole di De Filippi: "Maria l'ha sempre detto che passa uno e va fuori l'altro".

La riflessione sul suo percorso

In merito al percorso svolto all'interno della scuola di Amici, Tancredi ha confidato di non essersi mai sentito sotto pressione. Il giovane allievo ha riferito di essersi subito abituato a quel contesto perché era come vivere in una grande famiglia.

La convivenza con delle persone sconosciute a Tancredi non è pesata: "Ho respirato tanta tranquillità". L'unica cosa che ha un po' tolto le forze all'alunno è stato scrivere molto per via delle varie sfide in programma. Per il resto il cantante ha ammesso di essere soddisfatto, perché ha sempre fatto la cosa che più gli piace.

Tra i momenti che l'ex allievo di Arisa ricorda con più affetto è la premiazione a Sangiovanni per il disco d'oro: "È stato uno dei momenti più leggeri e ci siamo messi a ballare. Molto bello, un ricordo che mi porterò dietro".