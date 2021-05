Tra i protagonisti di questa nuova edizione del serale di Amici 20 vi è Emanuele Filiberto, presente in giuria al fianco di Stash e Stefano De Martino. L'erede di casa di Savoia in queste settimane ha avuto il compito di decidere le sorti dei concorrenti protagonisti della ventesima edizione del talent show che si sta avviando verso il gran finale.

In una recente intervista, Emanuele ha parlato del suo rapporto professionale con Maria De Filippi che prima lo volle come concorrente ad Amici Celebrities e poi quest'anno l'ha scelto come giudice della ventesima edizione del serale.

Le parole di Emanuele Filiberto su Maria De Filippi e l'esperienza ad Amici 20

Nel dettaglio, Emanuele Filiberto ha ammesso di essere entusiasta di questa nuova avventura che sta portando avanti ad Amici 20, senza nascondere il fatto che i fan della conduttrice del talent show, sono particolarmente esigenti.

In un primo momento, infatti, non tutti hanno gradito la presenza di Filiberto come giudice, date le sue poche competenze in materia di canto e danza.

"I fans di Maria sono agguerriti ed esigenti. Dovevo ripartire da zero per riconquistare la fiducia del pubblico", ha ammesso Emanuele Filiberto.

'Ho seguito le direttive di Maria' ammette Filiberto parlando di Amici 20

Il principe non ha nascosto che in questa esperienza si è affidato completamente alla De Filippi per riuscire a risultare credibile e per far breccia nel cuore degli affezionati spettatori che da anni seguono con interesse il serale di Amici 20.

"Ho seguito le direttive di Maria De Filippi e dico quello che penso senza paura di apparire fuori luogo", ha ammesso Emanuele, aggiungendo poi che tutto sommato, se la sta cavando bene in questo ruolo di giudice.

Insomma Filiberto non ha nascosto che tra lui e la De Filippi, ad oggi, vi è un rapporto di amicizia nato già qualche anno fa, quando la conduttrice lo volle nel cast della prima edizione di Amici Celebrities, che condusse in staffetta con Michelle Hunziker sempre su Canale 5.

Sabato 8 maggio la semifinale di Amici 20: saranno proclamati i finalisti

Intanto, si avvicina la messa in onda dell'ottava puntata del serale di Amici in tv: questo sabato 8 maggio andrà in onda la penultima puntata del talent show, durante la quale saranno proclamati i nomi dei finalisti ufficiali che si giocheranno il "tutto per tutto" nella finalissima del 15 maggio.

Emanuele Filiberto, assieme a Stash e Stefano De Martino, sarà nuovamente chiamato a giudicare le performance degli allievi in gara. Per la finalissima, però, sarà solo il pubblico da casa ad avere voce in capitolo e a scegliere il nome del trionfatore assoluto di questa ventesima edizione di Amici.