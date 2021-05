Il rapporto tra Aka7even e la sua insegnante Anna Pettinelli continua a non essere dei migliori. Nel day time di Amici andato in onda l'11 maggio, i due si sono scontrati per l'ennesima volta. Aka nel dettaglio, ha chiesto di cambiare un brano assegnatogli dalla coach, ma quest'ultima si è rifiutata di farlo, scatenando il duro sfogo del finalista di Amici 20.

Nuovo scontro tra Aka e Pettinelli in vista della finale di Amici 20

Sabato 15 maggio su Canale 5 andrà in onda la finale di Amici 20 e, per l'occasione, i cinque finalisti si stanno preparando al meglio per aggiudicarsi la vittoria.

Il cantante Aka7even sembra però, essere in disaccordo con la sua insegnante Anna Pettinelli riguardo i brani assegnati per la puntata finale. Secondo a quanto andato in onda nel daytime dell'11 maggio, l'allievo ha chiesto di cambiare il brano ''Oggi sono io'' e, pertanto, ha deciso di chiamare telefonicamente l'insegnante. Peccato che Pettinelli non abbia affatto preso bene la richiesta del cantante andando su tutte le furie e alzando il tono di voce.

Aka7even esasperato da Anna Pettinelli: 'Non vuole venirmi incontro'

Come già capitato altre volte nel corso delle ultime settimane, Anna Pettinelli non ha lasciato nemmeno spiegare bene ad Aka le sue motivazioni, rifiutando di cambiargli il brano.

Terminata la telefonata, l'allievo di Amici di Maria De Filippi si è sfogato: "Proprio non vuole venirmi incontro in nessun modo”. Subito dopo, Aka7even ha richiamato l'insegnante, ma anche questo tentativo non è andato a buon fine. Esasperato, il finalista di Amici ha sbottato: "È l'ultima volta che la chiamo", aggiungendo: "Mi sono rotto".

Ad Amici 20 Aka si sfoga su Anna Pettinelli: 'È di coccio'

Nel daytime di Amici appena trasmesso su Canale 5, i telespettatori hanno assistito al duro sfogo di Aka7even contro la sua insegnante, frutto anche dei numerosi scontri avuti con Anna Pettinelli nelle ultime settimane. "È di coccio" ha dichiarato l'allievo, apparso sempre più sconfortato per il fatto di non riuscire a far sentire le sue ragioni.

Dall'altro canto invece, l'insegnante ha accusato l'allievo di non impegnarsi abbastanza per provare i pezzi e di continuare invece a lamentarsi. "Facevo meglio a prendere Sangiovanni" ha infine detto Anna Pettinelli che, in questo modo, ha voluto mandare una frecciata ad Aka7even. È noto infatti, che la speaker radiofonica non è una grande estimatrice del cantante della squadra Zerbi-Celentano. Riusciranno insegnante e allievo a trovare un punto di incontro in vista della finale di Amici 2021? Non resta che attendere la messa in onda dei prossimi day time per scoprirlo.