In vista della semifinale del serale di Amici 20, che sarà trasmessa su canale 5 sabato 8 maggio, i ragazzi hanno cominciato a prepararsi. Non sono mancati neanche i guanti di sfida che i professori hanno lanciato ad alcuni concorrenti per mettere in risalto le qualità dei propri allievi. In particolare sta facendo discutere nelle ultime ore sul web, un guanto di sfida lanciato dalla professoressa Pettinelli contro il cantante Deddy del team Zerbi-Celentano. La prova consiste nel creare un medley su tre canzoni dei Coldplay da cantare e suonare al piano con l'eventuale aggiunta di barre personali da parte dei cantanti.

Il concorrente di Amici non appoggia la scelta della sua maestra in quanto non ritiene che lo valorizzi

Il cantante Luca Marzano, in arte Aka7even, non ha appoggiato nessuno dei guanti di sfida che Pettinelli ha pensato lo valorizzassero. In particolare l'allievo ha voluto telefonare nuovamente alla sua maestra, dicendole che il punto della situazione è negativo in quanto i guanti di sfida non gli riescono bene, entrambi. "Mi sto trovando in difficoltà per l'estensione nell'esecuzione dei brani dei Coldplay - ha dichiarato il concorrente - loro cantano anche in falsetto e io non ho questa dote". La maestra ci ha tenuto a sottolineare che se i guanti di sfida sono difficili per lui, allora per gli altri due cantanti saranno un disastro: "Allora Deddy che fa?

Si spara? Sangiovanni non può cantare "She" perché biascica e se non sai cantare non puoi affrontare questo pezzo". Pettinelli spera che con questa mossa, Luca possa ottenere dei punti facili ma l'allievo non è convinto che sia così. La maestra ha sottolineato che non può ritirare i guanti in quanto si tratterebbe di una brutta figura nei confronti dei giudici e ha continuato dicendo: "Oltre a Sangiovanni che biascica, c'è Deddy con l'inglese che è un disastro".

Pettinelli ha poi consigliato delle canzoni dei Coldplay da far preparare a Luca e riferendosi ad un brano ha dichiarato: "Questa falla fare allo stonato, e va bene così, voglio vedere come la fa", riferendosi a Deddy.

I fan di Amici 20 non ne possono più dei commenti dei professori

Sul web, però, i fan non ci stanno e in generale molti telespettatori hanno commentato sulle pagine social ufficiali di Amici.

In particolare dai commenti è emersa una insofferenza del pubblico nei confronti dei commenti denigratori dei professori nei confronti degli altri allievi. Infatti i ragazzi quest'anno sembrano avere creato un clima sereno e hanno tra di loro una sana competizione. Ecco alcuni commenti dei telespettatori sulla pagina ufficiale di Amici Instagram: "Ma quanta arroganza Anna verso Deddy a cui dice fallo fare allo stonato”, "La Pettinelli ha confermato che la sfida è tra i prof", "Adoro Aka è bravo ma la Pettinelli deve smettere di screditare Sangiovanni e Deddy", "Screditare altri ragazzi a favore dei propri è quanto di più immaturo e anti professionale ci sia".