Sta per arrivare su Canale 5 la nuova serie turca Mr Wrong con protagonista Can Yaman. Dopo lo straordinario successo di ascolti ottenuto quest'anno con DayDreamer - Le ali del sogno, Mediaset ha scelto di puntare nuovamente sull'attore turco per accendere non solo il daytime, ma anche la prima serata estiva a partire dal mese di giugno. La serie Mr Wrong, infatti, è una delle più attese di questa estate assieme a Love is in the air, sempre di importazione turca e destinata ai pomeriggi estivi della rete ammiraglia.

Il debutto di Mr Wrong su Canale 5: la serie con Can Yaman debutta il 14 giugno

Le anticipazioni ufficiali su Mr Wrong rivelano che la serie, al momento, è destinata sia alla prima serata che al daytime di Canale 5.

Il debutto della serie con Can Yaman al momento è fissato per lunedì 14 giugno, ossia la settimana successiva alla messa in onda del gran finale de L'Isola dei famosi 2021 condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

La prima puntata, quindi, sarà trasmessa nella prestigiosa fascia oraria che va dalle 21:30 alle 24 circa, ma questa non sarà la collocazione definitiva della serie.

Love is in the air e Mr Wrong le soap dell'estate 2021 di Canale 5

A partire da lunedì 5 luglio, infatti, in prime time ci sarà l'appuntamento con Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.

Col ritorno del reality show delle tentazioni, quindi, Mr Wrong perderà la serata del lunedì e dovrebbe approdare al mercoledì sera.

Per quanto riguarda, invece, gli appuntamenti in daytime, potrebbe essere trasmessa una breve puntata quotidiana (della durata di 30/35 minuti) dal lunedì al venerdì alle 15:40 circa, subito dopo Love is in the air, che si appresta a diventare la soap pomeridiana dell'estate di Canale 5.

Come se la caverà Can Yaman con questo nuovo prodotto televisivo? Riuscirà a conquistare lo stesso il pubblico di Canale 5, dopo il successo di DayDreamer - Le ali del sogno oppure no?

In Turchia Mr Wrong non ha bissato il successo tv di DayDreamer

Le aspettative sono tante, in virtù del fatto che in questo anno Can è diventato una vera e propria star nel nostro Paese, amatissimo dagli spettatori che si stanno "appassionando" anche alle sue vicende sentimentali con Diletta Leotta.

Va detto, però, che in Turchia i risultati ottenuti da Mr Wrong non sono stati positivi. La serie turca, infatti, ha ottenuto dei risultati d'ascolto non all'altezza delle aspettative, al punto che la rete ha scelto di sospendere in anteprima la serie con Can Yaman per i risultati d'ascolto ritenuti troppo bassi per la fascia serale.