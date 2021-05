Dopo la fine del fidanzamento, confermata dalla cantante pochi mesi prima del matrimonio, Arisa e il manager Andrea Di Carlo sembrerebbero essere ritornati insieme. A testimoniarlo uno scatto romantico postato da entrambi su instagram, nel quale i due si baciano appassionatamente, dopo la serata finale del programma Amici di Maria De Filippi, vinto dalla ballerina Giulia Stabile.

Lo scatto del bacio appassionato

L'ultima puntata di Amici ha decretato come vincitrice la ballerina Giulia Stabile, dopo il ballottaggio finale con il suo fidanzato cantante Sangiovanni.

Dopo la finalissima di Amici 2021 andata in onda su Canale 5 il 15 maggio, la cantante Arisa ha pubblicato sul suo profilo instagram uno scatto con l'ex fidanzato Andrea Di Carlo: un bacio appassionato tra i due e la didascalia "Noi" tradirebbe un ritorno di fiamma tra i due. La stessa foto è stata poi ripostata dal manager di Can Yaman che ha dedicato alla cantante, con la didascalia a quel bacio, romantiche parole della canzone di Tiziano Ferro "Accetto Miracoli". Dopo il silenzio delle ultime settimane e la conferma da parte di entrambi della fine del rapporto, la coppia sembrerebbe essersi riappacificata. Arisa non ha ancora chiarito se le nozze programmate prima della crisi per il 2 settembre siano state annullate o meno.

La crisi confermata da Arisa

A dividere i due innamorati, prima del famoso scatto, ci sarebbero state visioni differenti riguardo il matrimonio, inizialmente programmato per il 2 settembre. Infatti, secondo quanto dichiarato dalla cantante in un'intervista, Andrea correrebbe troppo e vorrebbe un matrimonio importante, mentre Arisa sarebbe a favore di un matrimonio con le famiglie ed eventualmente festeggerebbe con gli amici solo dopo, in un secondo momento: "il matrimonio è bello in purezza.

E se posso dire, anche in povertà". La cantante ha dichiarato che si sposerebbe per fare un regalo ai suoi genitori. Dunque, da una parte Di Carlo vorrebbe un matrimonio in grande, dall'altra Arisa preferirebbe una cerimonia semplice.

La precedente relazione di Di Carlo con un uomo

In un'intervista, Arisa ha dichiarato che il manager Andrea avrebbe avuto, prima di lei, una relazione di lunga durata con un uomo.

Questo non avrebbe spaventato l'artista, che ha dichiarato di sapere di essere di passaggio sulla Terra e di voler vivere la vita. Non vuole essere filosofa dicendo che in amore siamo tutti liberi per poi non dimostrare questo pensiero quando arriva il momento di farlo. Come dichiarato a Mara Venier in una puntata di Domenica In, ciò che ricerca al momento è la serenità e la tranquillità: vorrebbe farsi una famiglia, non volendo restare più da sola.