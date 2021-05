Non solo Mr Wrong -Lezioni d'Amore e Love is in the air sbarcheranno su Canale 5 durante il periodo estivo. Una nuova soap iberica farà il suo debutto sulla rete ammiraglia Mediaset: la diffusione dei palinsesti relativi ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ha reso nota questa novità. Mentre Il Segreto si appresta alla conclusione e Una Vita ha già chiuso i battenti in Spagna, Grand Hotel riporterà sul piccolo schermo dei telespettatori del Belpaese le ambientazioni mediterranee dei primi del '900 con tanti volti già noti agli appassionati di telenovelas.

Trame della nuova soap spagnola

Mentre cresce l'attesa per le nuove serie turche che a breve verranno trasmesse su Canale 5, la Spagna, da sempre leader nel campo delle soap di successo, sta per donare un'altra 'perla' al pubblico italiano. L'estate 2021 targata Mediaset sarà all'insegna dei grandi sentimenti, ma con Grand Hotel, all'aspetto sentimentale si unirà anche quello investigativo, visto che la storia si incentrerà sulle ricerche di una cameriera di cui si perderanno le tracce.

La storia prenderà il via dall'arrivo di Julio Olmedo presso l'albergo in cui la sorella presta servizio come cameriera. In realtà, giunto sul posto scoprirà che da più di un mese la giovane non lavora più all'hotel essendo stato cacciata dopo un'accusa di furto.

Julio, allora, per scoprire che fine ha fatto la sorella Cristina deciderà di farsi assumere come cameriere con un'identità nascosta per capire quale segreto si cela dietro la scomparsa della sorella.

L'amore tra Julio e Alicia

Una volta al servizio del Grand Hotel, Julio proverà un'attrazione corrisposta verso la figlia della proprietaria Teresa, ossia Alicia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quest'ultima e Julio diventeranno complici, nonostante Alicia sia promessa in sposa ad un altro uomo, e da qui in poi verranno alla luce molti intrighi aventi a che fare con l'albergo.

I personaggi che animeranno le camere del Grand Hotel non saranno attori sconosciuti al pubblico italiano. In primis, i fan ritroveranno la bravissima Megan Montaner, la Pepa de Il Segreto.

Anche Silvia Marsò, la Marchesa Isabel di Puente Vejo, darà il suo volto ad una delle attrici della nuova soap, donna Adriana. Questi sono soltanto alcuni degli amati personaggi provenienti dalla Spagna che daranno vita a nuove intrigate vicende.

L'estate di Canale 5 si appresta ad essere molto intensa e per nulla noiosa. 39 puntate da 80 minuti ciascuno suddivise in tre stagioni saranno in grado di appassionare i telespettatori come sono stati capaci di fare Il Segreto e Una Vita? L'appuntamento con Grand Hotel, salvo cambiamenti dell'ultima ora sono prefissati per il prossimo 1 giugno.