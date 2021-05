Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la Serie TV Buongiorno mamma che vede protagonista Raoul Bova. Le anticipazioni rivelano che, dopo il cambio programmazione di questa settimana, la fiction tornerà in onda di mercoledì sera: la quinta puntata, infatti, è in programma il 19 maggio, come sempre in prime time su Canale 5. I colpi di scena non mancheranno dato che per Guido arriverà il momento di scoprire una verità che lo lascerà senza parole, legata a sua figlia Sole.

Dopo il cambio palinsesto, Buongiorno mamma ritorna al mercoledì sera

Nel dettaglio, le anticipazioni di Buongiorno mamma rivelano che dalla quinta puntata in poi, la serie tornerà ad andare in onda di mercoledì sera, come sempre dalle 21:30 circa su Canale 5.

Questa volta, infatti, la serie con protagonista Raoul Bova dovrà vedersela contro la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, che sarà trasmessa in prime time su Rai 1.

La serie, però, ha dalla sua parte un pubblico affezionato di spettatori: più di 3,5 milioni di Italiani hanno seguito in queste settimane le prime puntate della serie, la quale ha collezionato una media di share superiore al 16%. Numeri molto positivi per la fiction Mediaset, da diversi anni in forte affanno dal punto di vista auditel.

Agata e Sole vittime di un incidente: anticipazioni Buongiorno mamma 19 maggio

Le anticipazioni riguardanti questa quinta puntata di Buongiorno mamma in onda mercoledì 19 maggio su Canale 5, rivelano che al centro della trama ci saranno Agata e Sole.

Le due ragazze, infatti, si ritroveranno vittime di un grave e spaventoso incidente d'auto. Immediata la corsa in ospedale per far sì che vengano sottoposte a tutti i dovuti accertamenti medici.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questo nuovo appuntamento con la serie tv di Canale 5, ci saranno delle novità scoppiettanti anche per Guido.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'uomo, infatti, scoprirà finalmente tutta la verità sul padre del bambino di Sole.

Guido, quindi, verrà a conoscenza che il vero papà del bimbo è Federico. La reazione del padre di Sole non sarà affatto delle migliori.

Guido aggredisce Federico: trama quinta puntata Buongiorno mamma

Le anticipazioni sulla quinta puntata di Buongiorno mamma, infatti, rivelano che Guido finirà per aggredire Federico e chiederà delle spiegazioni immediate dopo la sua scoperta che lo lascerà senza parole.

Ma ci saranno delle sorprese sconvolgenti anche per i figli di Guido. I ragazzi, infatti, resteranno a dir poco sconvolti nel momento in cui scopriranno che il loro papà si sta frequentando di nascosto con Miriam (interpretata dall'attrice Serena Autieri) e non la prenderanno affatto bene.