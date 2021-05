Le anticipazioni relative alle puntate conclusive di DayDreamer rivelano che Huma e Mihriban saranno vittime di una truffa ordita da Selim, un amico di vecchia data delle due donne e che non si farà scrupoli ad estorcere loro del denaro con l'inganno. Il coinvolgimento sentimentale di Huma con il truffatore porterà non pochi problemi alla donna che, alla fine, scoperta la verità, si sentirà umiliata a tal punto da decidere di lasciare la Turchia.

Anticipazioni DayDreamer: Huma e Mihriban affascinate da Selim

DayDreamer-Le Ali del sogno sta arrivando alla conclusione.

Le puntate finali dovrebbero andare in onda entro la fine di maggio su Canale 5 e, in attesa del gran finale, tante cose dovranno ancora accadere. Dando uno sguardo alle anticipazioni, per Huma e Mihriban saranno in arrivo dei seri problemi. Tutto avrà inizio nel momento in cui Aziz deciderà di lasciare Instanbul per trasferirsi ad Amsterdam. La storia con Mihriban dunque, avrà fine. La donna si farà consolare da Selim, un amico di vecchia data e che ben presto si rivelerà essere un truffatore. L'uomo infatti, farà credere a tutti di aver avuto successo negli anni ma con il passare delle puntate si scoprirà che non sarà proprio così.

Huma abbindolata da Selim nelle prossime puntate di DayDreamer

Nel dettaglio, in DayDreamer il nuovo personaggio di Selim riuscirà a far cadere in trappola le due donne, grazie ai suoi modi di fare raffinati. L'uomo vorrà estorcere del denaro a Huma e Mihriban, le quali non avranno nessun sospetto su di lui, almeno all'inizio, tanto che gli presteranno dei soldi.

In realtà, si scoprirà che Selim non è affatto ricco e che dovrà invece una cospicua somma di denaro ad un'altra donna che lo sta ricattando. Huma in particolare, rimarrà lusingata dalle parole di Selim e cederà alle sue avance, ma l'uomo, indebitato sino al collo, penserà bene di corteggiare anche Melahat, dopo aver saputo che la parrucchiera sta per ricevere una eredità da un lontano parente.

Anche Melahat si farà abbindolare da Selim, il quale abbandonerà ben presto il corteggiamento di Huma.

DayDreamer: Huma umiliata da Selim decide di lasciare la Turchia

La verità su Selim verrà presto a galla. Nella prossime puntate di DayDreamer infatti, durante le riprese di uno spot che Can deciderà di girare nel quartiere di Sanem, Melahat dirà chiaramente a Huma che l'uomo vuole stare con lei. A questo punto la madre di Emre e Can sarà profondamente umiliata e il suo stato d'animo peggiorerà nel momento in cui capirà che l'uomo è solo un truffatore e un cacciatore di dote. L'inganno porterà Huma a prendere una importante decisione. La donna infatti, deciderà di cambiare vita e comunicherà ai figli il desiderio di lasciare la Turchia per trasferirsi in Austria.

A questo punto, i telespettatori di DayDreamer assisteranno ad un commovente abbraccio tra la donna, Can ed Emre