Prosegue la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due, in queste ultime settimane si sono ritrovati di nuovo al centro del Gossip e delle polemiche per le voci di "love story finta", alle quali non hanno mai replicato direttamente. Nel pomeriggio del 29 maggio, però, Can e Diletta hanno scelto di dare un nuovo importante segnale della loro favola d'amore e lo hanno fatto postando degli scatti in cui appaiono felici e sorridenti insieme, sui social, nella splendida cornice dei Faraglioni di Capri.

Il ritorno insieme di Can Yaman e Diletta Leotta: weekend bollente a Capri

Nel dettaglio, la prima a postare il nuovo scatto social è stata la conduttrice Diletta Leotta che si è immortalata mentre veniva abbracciata dal suo fidanzato Can Yaman, mentre sullo sfondo si vedevano i Faraglioni dell'Isola di Capri.

Una foto altamente romantica, con la quale Can e Diletta hanno confermato che tra di loro tutto sta proseguendo nel migliore dei modi, contrariamente alle voci di presunta storia d'amore costruita a tavolino, che continuano ad essersi sul web e sui social.

"Profumo di mare", ha scritto Leotta come didascalia del suo scatto che ha fatto impazzire i numerosissimi fan che seguono la conduttrice e che, in quel momento, avrebbero voluto essere al posto di Can.

La dedica di Can Yaman per la sua Diletta

Pochi minuti dopo, anche l'attore turco protagonista della nuova serie tv Mr Wrong in onda su Canale 5, ha postato una serie di scatti in cui appare in compagnia di Leotta.

"Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri", ha scritto Yaman come didascalia del suo post che ha ottenuto più di 12 mila commenti.

Insomma contrariamente a tutte le aspettative la storia d'amore tra Can e Diletta sembra proseguire nel migliore dei modi e i due si preparano a vivere insieme la loro prima estate, che si preannuncia particolarmente intensa.

Un'estate che, per Can Yaman, non sarà soltanto dedita all'amore dato che per l'attore è in arrivo un importante impegno professionale.

L'estate di Can Yaman, diviso tra Diletta e le riprese di Sandokan

A breve, infatti, cominceranno le riprese di Sandokan, la nuova serie tv kolossal prodotta da Lux Vide, che vedrà protagonista il divo turco nei panni della famosa Tigre Di Mompracem.

Un ruolo decisamente importante per Can che, in questi mesi, ha più volte mostrato sui social i suoi intensi allenamenti per potersi preparare al meglio alla realizzazione di questa fiction.

Nel cast della serie, oltre alla presenza di Can, va segnalata quella di Luca Argentero, l'attore protagonista della fiction campione di ascolti, Doc - Nelle tue mani, di cui è in fase di preparazione la seconda stagione.