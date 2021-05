Arrivano le anticipazioni settimanali della nuova soap turca Love is in the air, interpretata da Hande Ercel (Eda Yildiz) e Kerem Bursin (Serkan Bolat). Le anticipazioni si riferiscono alle nuove trame che andranno in onda in Italia dal 31 maggio al 4 giugno tutti i giorni su Canale 5 dalle 15:30 alle 16:30.

Le prime puntate di Love is in the air saranno incentrate sul primo incontro di Eda e Serkan, sui primi litigi della coppia, sul nuovo lavoro di Yildiz e sulla serie di eventi che porteranno i due giovani a un finto fidanzamento.

Eda si ammanetta a Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che i sogni di Eda verranno distrutti quando Serkan Bolat deciderà di cancellare i fondi per la borsa di studio che avrebbe permesso alla ragazza di studiare architettura paesaggistica in Italia. Arrabbiata per il torto subito, la giovane attaccherà pubblicamente Serkan nel corso di una conferenza all'università, finendo per litigare con lui. Poco dopo, Eda deciderà di vendicarsi di Bolat danneggiando la sua auto nel parcheggio dell'università. Mentre sta iniziando a scarabocchiare il finestrino dell'auto verrà sorpresa dal suo proprietario che aprirà lo sportello ed inveirà contro di lei. Nel corso del battibecco, Eda afferrerà furiosamente un paio di manette che erano all'interno della macchina di Serkan, ammanettandosi a lui senza sapere che il giovane non ha la chiave per aprirle.

A quel punto, l'imprenditore sarà costretto a chiedere ad Eda di accompagnarlo ad un appuntamento importante promettendole di chiamare dopo un fabbro per liberarsi dalle manette. Sarà proprio in quella occasione che Eda aiuterà Serkan a convincere un certo signore Evren a cedergli un terreno.

Melo offre un lavoro ad Eda

In seguito, Engin procurerà ai due giovani un fabbro e un muratore per rimuovere le manette che falliranno miseramente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Alla fine, sarà Figen a liberarli con una semplice forcina per capelli. Finalmente libera, Eda si allontanerà immediatamente da Serkan augurandosi di non incontrarlo mai più per poi ricordare di aver dimenticato il cellulare e la borsa nell'auto dell'imprenditore. A quel punto, sarà costretta a tornare all'Art Life per riavere le sue cose, finendo per avere un'altra discussione con Serkan.

Stufa dalla situazione, la giovane si avvierà verso casa dove Melo le proporrà di diventare un'assistente di volo. Eda accetterà la proposta per poi scoprire che il primo cliente che dovrà accompagnare è Serkan Bolat.

Serkan annuncia il suo fidanzamento

Dopo aver viaggiato insieme, l'imprenditore si recherà alla festa di fidanzamento di Selin e Ferit, mentre Eda andrà a fare una passeggiata sulla spiaggia. Nel corso della festa, Serkan farà ingelosire la sua ex dicendole di essersi fidanzato da poco per poi avviarsi verso la spiaggia senza sapere che Selin lo sta seguendo. Giunti a destinazione, l'imprenditore farà credere alla sua ex che la sua nuova fidanzata è Eda. Quest'ultima starà al gioco baciando Serkan davanti a tutti.

La notizia del fidanzamento farà velocemente il giro del web sollevando molta curiosità sui social media e sui giornali di gossip. Quello che tutti non sapranno è che Eda e Serkan hanno fatto un accordo per fingersi fidanzati per due mesi, in modo che lui possa avere il tempo si riconquistare la sua ex.

Saputo del fidanzamento di Serkan, la zia Ayfer avrà una crisi di nervi per poi riprendersi poco dopo. La famiglia di Eda non prenderà molto bene la notizia ma si tranquillizzerà dopo aver saputo tutta la verità. Il giorno seguente, Serkan accompagnerà Eda in una gioielleria e le comprerà un finto anello di fidanzamento a forma di fiore. Più tardi, l'imprenditore chiederà ad Aydan di organizzare una festa di fidanzamento in ventiquattro ore.