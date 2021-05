Non c'è pace per Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia più chiacchierata del momento, in queste ultime ore ha postato una nuova serie di scatti insieme sui social, dove hanno mostrato la loro fuga d'amore insieme a Capri. I due si sono fatti immortalare con lo sfondo dei Faraglioni di Capri, intenti a coccolarsi e ad abbracciarsi proprio come due fidanzati modelli. Eppure, malgrado i tentativi di scacciare via i dubbi e le perplessità sul loro amore, in tanti continuano a pensare che questa storia d'amore faccia "acqua da tutte le parti".

I fan, infatti, sui social appaiono molto polemici nei confronti di Can e Diletta al punto da accusarli di portare avanti una sceneggiata.

Polemica contro Can Yaman e Diletta: i fan sbottano

Nel dettaglio, dopo gli scatti pubblicati su Instagram, dove Can e Diletta apparivano insieme innamorati e felici di condividere la vacanza a Capri, la reazione dei fan non si è fatta attendere.

Sui social, infatti, sono apparsi commenti polemici, da parte di chi continua ad avere dei dubbi sulla loro relazione.

"Penso che delusione a tutto quello che ha perso per una sceneggiata fatta malissimo e recitata peggio. È la delusione più grande. Lui si è rivelato il contrario di ciò che diceva nelle interviste", ha sentenziato un fan che ha messo in discussione la buona fede dell'attore turco che da questo pomeriggio sarà protagonista di Mr Wrong su Canale 5.

'Lui non è una vittima', sentenziano i fan contro Can Yaman

"Possibile che mi è passata la voglia di seguirlo anche come attore?", ha scritto invece un altro utente social che ammette di non essere più un fan sfegatato di Can Yaman.

"Comunque lui non è assolutamente una vittima, gli piace questo gioco, si diverte e gli sta bene.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Questo è quello che delude di più", ha scritto un altro fan dell'attore turco che ormai lo considera "complice" di quello che starebbe accadendo con la bella conduttrice sportiva, volto simbolo della piattaforma Dazn.

C'è chi propone di smettere di seguire Can e Diletta sui social

"E comunque non provate a giustificare lui. È grande, sta agendo consapevolmente.

Se le persone fossero intelligenti non dovrebbero più seguirli. Invece le loro pagine continuano a crescere", scrive ancora un altro utente che non crede nella buona fede di questa relazione tra Can e Diletta e propone di smettere di seguirli su Instagram.

Insomma la polemica nei confronti della coppia del momento non si placa ma i due diretti interessati, per il momento, preferiscono non replicare a queste accuse e ai dubbi dei fan. Faranno chiarezza nel corso delle prossime settimane? Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa love story che, probabilmente, terrà banco per tutta l'estate.