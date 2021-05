Dopo la finale di Amici 20, il giovane Sangiovanni si ritrova al centro di un'accesissima polemica divampata sui social. Questo pomeriggio, il cantante che si è piazzato al secondo posto nella classifica generale del talent show Mediaset, ha avuto modo di affrontare il suo primo firmacopie ufficiale per l'album uscito proprio nelle scorse settimane, quando era ancora all'interno della scuola. In piazza Duomo si è creata una vera e propria folla di fan e curiosi e sui social in tanti hanno denunciato il fatto che si fosse creato un assembramento e che non sarebbero state rispettate le norme vigenti in questo periodo causa Covid-19.

Dopo Amici 20, Sangiovanni travolto dalle polemiche social

Nel dettaglio, il primo firmacopie di Sangiovanni si può dire che sia stato un vero e proprio "bagno di folla", per il giovane cantante che si è reso conto, per la prima volta dal vivo, del grande successo e della popolarità che gli ha donato la partecipazione ad Amici 20.

Tutti i pass che erano stati messi a disposizione per poterlo incontrare e scattare una foto sono andati a ruba nel giro di poche ore e coloro che non sono riusciti ad incontrarlo dal vivo, si sono ammassati in piazza Duomo, anche solo per poterlo vedere affacciarsi dal balcone del palazzo.

Sangiovanni non ha deluso le aspettative e, in segno di rispetto per tutte le persone presenti, le ha salutate dal balcone.

Sui social è polemica per l'assembramento a Milano per vedere Sangiovanni

Le polemiche, però, non sono mancate e in tanti sui social hanno denunciato il fatto che tali persone arrivate in piazza per vederlo abbiano creato un assembramento, dato che non c'erano le dovute distanze di sicurezza.

"Non rispettate le norme contro la Covid", sbottano in tanti sul web e sui social, sottolineando il fatto che forse non era ancora il momento giusto per organizzare un evento simile.

In attesa di scoprire se ci sarà la replica di Sangiovanni dopo le critiche e le aspre polemiche di queste ore per la folla che si è creata a Milano, il cantante si gode il successo del suo primo album.

Prosegue il grande successo di Sangiovanni che domina le classifiche di vendita

Nel giro di pochi giorni, infatti, Sangiovanni ha scalato le classifiche di vendite degli album più venduti e ad oggi continua a dominare la scena, superando così tutti gli altri colleghi che sono emersi nel talent show di Maria De Filippi.

Un successo clamoroso per il giovane allievo del team di Rudy Zerbi che, in una recente intervista, ha ammesso di essere fiero ed orgoglioso del percorso fatto in queste settimane all'interno della scuola più famosa d'Italia, che gli ha portato così tanta fortuna.