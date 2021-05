La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro del Gossip del momento e quest'oggi anche Barbara D'Urso è tornata ad occuparsene durante la puntata di Pomeriggio 5, il talk show quotidiano in onda su Canale 5. La conduttrice ha analizzato quelle che sono le ultime novità sui due innamorati, i quali attirano non poche polemiche e anche un bel po' di dubbi circa la veridicità del loro sentimento. La conduttrice partenopea, però, si è chiesta perché non bisognerebbe credere a questa relazione, che ormai va avanti da un bel po' di mesi.

Barbara d'Urso torna a parlare di Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, durante la puntata di Pomeriggio 5 di oggi, Barbara d'Urso è tornata ad occuparsi del caso Diletta-Can e in particolar modo delle voci legate al presunto tradimento da parte della conduttrice sportiva nei confronti del divo turco di DayDreamer.

La d'Urso ha ammesso di aver capito che il presunto flirt con Ryan risalirebbe a "tempi non sospetti", dato che all'epoca di quei baci che si sono scambiati e che sono stati immortalati dai paparazzi, Diletta non era ancora fidanzata con Can (proprio come ha specificato e ribadito in diverse occasioni la diretta interessata).

"Erano due periodi diversi, credo di aver capito. Ma poi non capisco perché non vogliono credere a questa storia", ha sentenziato Barbara d'Urso parlando dell'amore tra Can Yaman e Diletta.

I dubbi sulla coppia Can-Diletta nel salotto tv di Barbara d'Urso

Immediata la reazione degli opinionisti presenti in studio a Pomeriggio 5, tra cui l'esperto di gossip Biagio D'Anelli, il quale ha ammesso che lui sta seguendo questa storia ed ha elencato quelle che secondo lui sarebbero le motivazioni che inducono a credere che non sia un amore vero e limpido.

D'Anelli, infatti, ha ribadito e precisato a chiare lettere di non credere a questa storia d'amore ed ha fatto degli esempi lampanti, come ad esempio il fatto che Can Yaman tenda sempre a taggare la sua fidanzata Diletta nelle stories che posta su Instagram, ma lei non condivide mai nulla del suo ragazzo, quasi come se fosse un estraneo.

Anche a proposito del bacio che Can ha "strappato" a Diletta in una delle ultime story apparse su Instagram, Biagio D'Anello ritiene che non fosse affatto affettuoso e degno di due fidanzati a tutti gli effetti.

E' tempo di nuovi impegni professionali per Can Yaman

Insomma, i dubbi sulla coppia del momento continuano ad essere tanti ma i due vanno avanti per la loro strada, incuranti delle critiche e delle accuse che vengono mosse in tv e sui giornali.

Can e Diletta, infatti, continuano ad essere presissimi dai loro impegni lavorativi. In particolar modo l'attore turco a breve comincerà ad essere impegnato con le riprese della serie tv kolossal, Sandokan.