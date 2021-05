Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica. La loro storia d'amore è uno degli argomenti più discussi del momento e continua ad attirare critiche, dubbi e polemiche. L'ultima è quella scatenata dalla stessa Diletta, la quale, sul suo profilo Instagram, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo nei confronti dei paparazzi che in questi mesi l'hanno seguita giorno e notte per riprendere ogni singolo spostamento in compagnia dell'attore turco di DayDreamer.

Le parole di Diletta contro i paparazzi hanno acceso il dibattito in tv e sui giornali, ma in difensa della fidanzata di Can è arrivato Maurizio Costanzo.

Diletta Leotta sbotta contro i paparazzi per la sua storia con Can

Nel dettaglio, Diletta ha ammesso di essere stufa di essere seguita costantemente da fotografi e paparazzi che cercano di immortalare ogni minimo istante della sua vita privata e sentimentale, aggiungendo poi che la sua storia d'amore con Can Yaman è assolutamente vera e non avrebbe alcun motivo per mentire.

Le parole di Diletta hanno acceso il dibattito in tv e tra coloro che hanno punzecchiato la conduttrice sportiva, vi è anche Barbara D'Urso.

Costanzo difende Diletta Leotta dopo le critiche

La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, nelle sue trasmissioni pomeridiane, ha fatto notare a Diletta che quando, tra un po' di anni, i paparazzi non la cercheranno più e non la fotograferanno come adesso, sicuramente "le mancherà tutto questo".

A dare la sua versione dei fatti ci ha pensato anche il "re" dei giornalisti in Italia, Maurizio Costanzo che, sulle pagine della rivista "Nuovo TV", si è schierato in difesa della fidanzata di Can Yaman.

"Piaccia o no, il Gossip muove in mondo della tv. Il gossip dà visibilità ai suoi protagonisti" ha ammesso il giornalista, aggiungendo però di non sapere se tutto quello che è stato detto sul conto di Diletta Leotta sia vero oppure no.

'Poco mi interessa, sono fatti suoi' ammette Costanzo parlando di Diletta

"Vi dico la verità, poco mi interessa" ha aggiunto Costanzo, lasciando così intendere che la conduttrice sportiva deve essere libera di fare ciò che vuole nella sua vita.

"Se la conduttrice ha un fidanzato o non ne ha e se ha avuto altre storie sono solo fatti suoi" ha chiosato Maurizio Costanzo, schierandosi così pubblicamente dalla parte di Diletta.

Non è la prima volta che Costanzo spezza una lancia in favore della coppia più discussa del momento e qualche settimana fa, sempre in una sua rubrica, aveva osannato Can Yaman per le sue doti artistiche, precisando che era amato dal pubblico di Canale 5 in primis per la sua bravura e poi per la sua bellezza fisica.