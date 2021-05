Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando hanno iniziato una storia d'amore. Domenica 16 maggio, come già trapelato grazie ai video di un fan pubblicati sui social, la coppia del momento si è concessa una passeggiata a Roma, vicino al Colosseo, dove l'attore turco alloggia da qualche mese. Anche i paparazzi nonhanno perso l'occasione di fotografare Can e Diletta e, la cosa che non è passata inosservata, è stato il look scelto dalla presentatrice sportiva, del valore di circa 15.000 euro.

Can Yaman mano nella mano con Diletta Leotta a Roma

Can Yaman e Diletta Leotta si sono concessi una passeggiata a Colle Oppio, quartiere di Roma nei pressi del Colosseo. La coppia, che è fidanzata da qualche mese, è stata paparazzata dai fotografi e gli scatti sono stati pubblicati sul magazine diretto da Alfonso Signorini. La presentatrice sportiva di Dazn e il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno sono stati immortalati mano nella mano, entrambi con la mascherina, anche se, in uno scatto, Diletta l'ha abbassata per un istante. Dopo la camminata, la coppia si è diretta verso l'automobile di Yaman e sono andati alla spa dell'hotel Eden.

Il look di Diletta Leotta per la passeggiata con Can Yaman

Sia Diletta Leotta, che Can Yaman, per il pomeriggio nei pressi dell'abitazione romana dell'attore di Istanbul hanno scelto un look casual. Analizzando i capi scelti dalla showgirl, non sono sfuggiti alcuni dettagli sugli abiti e accessori indossati, alcuni dei quali, molto costosi.

In particolar modo, la conduttrice aveva una borsa azzurra di noto brand francese di moda, del valore di circa 13 mila euro. Per quanto riguarda il giubbotto, la presentatrice sportiva di Dazn ha optato per un bomber rosa, di una casa di moda italiana, dal costo di circa 1400 euro. Diletta per la passeggiata ha scelto delle sneakers bianche con alcuni dettagli in oro, di circa 450 euro.

Il bacio a sorpresa di Can Yaman a Diletta Leotta su Instagram

Nella giornata di martedì 18 maggio, Can Yaman ha sorpreso i follower della sua fidanzata Diletta Leotta. Mentre la showgirl era intenta a prepararsi con l'aiuto di una truccatrice, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è apparso in un video girato dalla conduttrice sportiva di Dazn. Diletta era seduta su una sedia e si stava riprendendo, quando, all'improvviso si è avvicinato Can e l'ha baciata. Il gesto dell'attore di Istanbul è sembrato inaspettato ed è la prima volta che il futuro Sandokan si sbilancia così tanto sui social. Fino a questo momento, infatti, attraverso i rispettivi profili Instagram, la coppia del momento si era concessa solamente dediche con cuoricini, fotografie di coppia e mai gesti eclatanti come un bacio.