Prosegue il grande successo di ascolti per Il Paradiso delle Signore 5, la fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 con protagonisti Alessandro Tersigli e Gloria Radulescu, ossia Vittorio e Marta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che in vista del gran finale di questa stagione, ci saranno un bel po' di colpi di scena, legati soprattutto alla coppia di coniugi, che ha tenuto banco per tutti questi mesi con il loro amore tormentato. Per Marta e Vittorio, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale e come ha spiegato l'attrice Gloria Radulescu, non sempre è facile accettare le scelte dei personaggi.

L'addio tra Marta e Vittorio nel finale de Il Paradiso delle signore 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'atteso finale de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che Marta si ritroverà a fare i conti con una nuova proposta di lavoro che arriverà dagli Stati Uniti d'America, da parte della Sterling.

Un'offerta che non la lascerà affatto indifferente, dato che la donna si ritroverà a vivere un momento di fortissima crisi interiore. Non sa se accettare questo lavoro e quindi il nuovo trasferimento in America, oppure se restare al fianco di suo marito e quindi salvare il loro matrimonio.

Il colpo di scena arriverà proprio negli episodi conclusivi della quinta stagione, in programma dal 24 al 28 maggio 2021, quando Marta comunicherà la sua intenzione di lasciare definitivamente Milano e quindi di rientrare in America per questo lavoro.

Per Vittorio sarà un duro colpo da accettare, ma sta di fatto che i due metteranno la parola "fine" al loro matrimonio e Conti deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita e quindi di ripartire di nuovo da zero.

L'attrice di Marta parla del suo personaggio ne Il Paradiso

Un finale che potrebbe non entusiasmare i fan della coppia Marta-Vittorio, i quali avevano sperato che tra i due ci fosse un lieto fine e che i coniugi Guarnieri decidessero di ritornare ad essere quelli di sempre.

A tal proposito, Gloria Radulescu in una recente intervista, non ha nascosto che spesso anche per gli attori non è per nulla semplice riuscire ad accettare le scelte dei loro personaggi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Anche per noi attori, a volte, non è facile accettare le scelte dei nostri personaggi. Ma noi interpretiamo e veicoliamo delle storie", ha ammesso l'attrice de Il Paradiso delle signore.

Vittorio proverà a riconquistare Marta nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Ma tra Marta e Vittorio è finita per sempre oppure no?

A dare qualche indizio in più, ci ha pensato anche Alessandro Tersigni, che in una intervista ha confessato che il suo Vittorio non si arrenderà completamente.

"Scopriremo se ce la fa a recuperare il rapporto con Marta, nella prossima stagione", ha ammesso Tersigni dando così appuntamento al prossimo settembre con la sesta serie del Paradiso.