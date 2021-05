Can Yaman e Diletta Leotta ritornano insieme, felici e sorridenti sui social. I due protagonisti del Gossip del momento, questo sabato pomeriggio hanno pubblicato delle nuove foto in cui appaiono di nuovo l'uno al fianco dell'altra, dopo un lungo periodo in cui hanno evitato di farsi vedere assieme su Instagram. La coppia si sta godendo un nuovo weekend d'amore insieme e questa volta i due si sono diretti a Capri, come testimoniano gli scatti che hanno postato sui social.

Eppure, malgrado tutto, la loro storia d'amore continua a suscitare i dubbi dell'esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale sostiene che la "fine sia ovvia".

Il ritorno in coppia di Can Yaman e Diletta sui social: i due innamorati a Capri

Nel dettaglio, Can e Diletta dopo gli ultimi risvolti della loro storia d'amore, sono tornati di nuovo insieme sui social e lo hanno fatto postando gli scatti del pomeriggio che hanno trascorso in barca, dove a fare da sfondo vi erano i Faraglioni di Capri.

Gli scatti della coppia hanno fatto impazzire subito i tantissimi fan che continuano a seguirli: in molti hanno 'invidiato' Can Yaman che in quel momento teneva tra le sue braccia la celebre conduttrice sportiva dalle curve mozzafiato.

Eppure, malgrado Can e Diletta continuino a precisare che il loro amore sia vero, i dubbi e i sospetti non mancano. A puntare il dito contro la coppia ci ha pensato Alessandro Rosica, l'esperto di gossip che sui social ha sempre affermato che questa sarebbe soltanto una 'love story' scritta a tavolino.

Dopo le nuove foto di Can Yaman e Diletta, Rosica parla di 'nuovo piano'

"Come vi avevo annunciato due settimane fa, dovevano assolutamente attuare un nuovo piano", ha scritto Rosica sui social svelando così il suo retroscena sulla coppia Can-Diletta. "Finirla bruscamente o la più valida sarebbe stata fare di più. Ne vedremo delle belle.

Secondo me faranno ancora tante gaffe", ha scritto Rosica contro i due protagonisti del gossip del momento, confermando poi che questa per lui sarebbe la "pagliacciata dell'anno". Ma l'attacco di Rosica non è finito qui, perché l'esperto di gossip dai suoi social ha lanciato una nuova 'bomba' sulla coppia.

Rosica sbotta sulla coppia Can-Diletta: 'La fine è ovvia'

"La fine è ovvia. Non subito, come ho sempre sostenuto. Prima c'è un pezzo importante e che già hanno preparato", ha fatto sapere l'esperto di gossip. Tuttavia Alessandro, che su Instagram è noto come 'investigatore social', non ha aggiunto ulteriori dettagli su questo retroscena che riguarderebbe Can e Diletta, aggiungendo che prima vuole essere certo di questa cosa e poi non si farà problemi a svelarla ai tantissimi fan che lo seguono.