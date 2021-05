La coppia Can Yaman - Diletta Leotta continua a essere molto chiacchierata e al centro dell'attenzione social. La love story tra l'attore e la conduttrice sportiva fa sognare una parte dei fan e al tempo stesso, attira anche un bel po' di critiche e dubbi. In molti, infatti, non sono convinti della veridicità di questo sentimento e ritengono che il loro sia solo un amore costruito a tavolino. Supposizioni che vengono sostenute a gran voce da Alessandro Rosica, esperto di Gossip, che sui social ha lanciato un nuovo avvertimento all'attore turco.

Il ritorno di Can Yaman sui social, ma al suo fianco non c'è Diletta

Nel dettaglio, Can Yaman da qualche giorno è tornato ad apparire nuovamente sui social.

L'attore protagonista di DayDreamer prima pubblicò uno scatto dove appariva in auto intento alla guida, poi ha postato uno scatto in cui compare in compagnia di un suo collaboratore.

Il ritorno di Can sui social non è passato inosservato, anche perché l'attore al momento ha preferito non pubblicare nuovi scatti in compagnia della sua fidanzata Diletta Leotta.

Intanto, Alessandro Rosica, continua a mandare messaggi all'attore turco e sotto il post dell'ultimo scatto pubblicato su Instagram da Can, gli ha lanciato un vero e proprio avvertimento, invitandolo così ad aprire gli occhi.

'Ti stanno rovinando', sostiene Rosica parlando di Can Yaman

"Torna il vero Can. Noi saremo qui ad aspettarti. Attento perché ti stanno rovinando, non solo quelli là ma anche chi c'è dietro di te", scrive Rosica nel suo messaggio social indirizzato al protagonista di DayDreamer.

E così, a distanza di mesi dalla nascita della love story tra Can e Diletta, Rosica continua ad essere del parare che ci sia qualcosa che non va in tutta questa faccenda e che l'attore turco sia vittima di una sorta di "complotto" alle sua spalle.

Una versione dei fatti che, al momento, l'attore non ha mai preso in considerazione, dato che nelle poche interviste che ha rilasciato, in cui parla della sua relazione con Diletta Leotta, si è sempre limitato a precisare che il loro è "vero amore" e che non stanno nascondendo nulla ai loro fan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La verità di Diletta Leotta sulla sua storia d'amore con Can

La stessa versione dei fatti è quella di Diletta, la quale ha specificato a chiare lettere che la sua love story con Can è assolutamente vera e durante la consegna del tapiro da parte di Striscia la notizia, ha parlato anche del possibile matrimonio in arrivo.

La conduttrice sportiva fece sapere che le nozze tra lei e l'attore turco non erano state archiviate, così come sostenevano diversi giornali, bensì soltanto posticipate a data da destinarsi.