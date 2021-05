Can Yaman vive in Italia da qualche mese per impegni lavorativi nel nostro paese. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è al centro del Gossip da inizio 2021 per via del suo fidanzamento con Diletta Leotta. Alcuni fan di Can, sapendo dove alloggia a Roma, si appostano fuori dalla sua abitazione e non solo. Nella giornata di domenica 23 maggio sono, infatti, circolati alcuni video, condivisi da Diego Spiego, in cui alcune persone sono riuscite ad entrare nell'androne del palazzo vicino al Colosseo, dove abita il loro beniamino. L'influencer ha condannato il comportamento delle seguaci di Yaman, affermando che, a detta sua, in alcuni casi sarebbe folle il loro atteggiamento.

Can Yaman raggiunto dai fan anche all'uscita dell'ascensore del palazzo

Can Yaman è molto amato in Italia e gran parte della popolarità dell'attore di Istanbul, oltre che per la sua bravura nella recitazione, è dovuto alle sue fan, che lo seguono assiduamente. Purtroppo, non tutte le persone, però, rispettano la privacy del futuro Sandokan, al punto da seguirlo nei suoi spostamenti o facendo appostamenti fuori dalla sua casa vicino al Colosseo. Domenica 23 maggio, Can è stato raggiunto da alcune persone, fin dentro al palazzo di Roma. Diego Spiego ha condiviso due video fra le sue storie Instagram, in cui si vede l'attesa dei fan dentro al suo palazzo, mentre aspettano che il loro beniamino esca dall'ascensore.

Can Yaman esce dall'ascensore e ignora i fan

Nel video condiviso dall'influencer laziale, girato da una persona che si trovava nell'androne dell'abitazione di Can Yaman, si vede la luce dell'ascensore attiva, che indicava una discesa. I fan hanno atteso l'apertura della porta, per poter immortalare con i cellulari il loro beniamino.

Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno si è diretto all'uscita del palazzo, ignorando chi fosse presente ad attenderlo. Il fidanzato di Diletta Leotta, in compagnia di un uomo, è andato in strada, dove, ad aspettarlo, c'erano altre persone che lo acclamavano.

I fan anche per strada per vedere Can Yaman: le parole di Diego Spiego

Can Yaman ha ignorato anche fuori dal suo palazzo quanti stavano urlando il suo nome. Diego Spiego ha condiviso questi due video fra le sue storie Instagram:

L'influencer laziale ha condannato il gesto dei fan di seguire il loro beniamino fin dentro al palazzo dove abita, affermando: ''Tutto questo scempio è denunciabile per stalking'. Ringraziate che ancora non vi hanno chiamato i carabinieri. Il rispetto? Che fine ha fatto? Violazione di domicilio e di privacy''. L'influencer ha inoltre aggiunto: ''Ok essere fan, ma questo è ben altro, questa è follia''.