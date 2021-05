Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro relazione. La coppia del momento è stata paparazzata nel primo weekend di maggio a bordo piscina, in un lussuoso resort sul lago di Como. In base alle indiscrezioni trapelate su un noto magazine, sembrerebbe che il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno sia innamorato cotto della presentatrice sportiva di Dazn. Secondo ulteriori voci, l'attore di Istanbul e la showgirl avrebbero superato una crisi recentemente.

Can Yaman innamorato cotto di Diletta Leotta

La relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta è una delle storie d'amore più chiacchierate al momento. Nonostante i numerosi hater e detrattori della coppia, che non crederebbero alla relazione fra l'attore turco e la sua fidanzata, in base a quanto riportato sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che la relazione fra Can e Diletta non sia stata creata a tavolino. Nell'articolo pubblicato sul nuovo numero del magazine, infatti, viene data per certo il fidanzamento fra Yaman e Leotta, fornendo dettagli sui sentimenti dell'attore di Istanbul che sarebbe innamorato cotto della showgirl.

Can Yaman sogna una vita insieme a Diletta Leotta

Oltre a essere preso sentimentalmente dalla sua amata, sembrerebbe che Can Yaman sogni per il futuro Una vita insieme a Diletta Leotta. In base alla ricostruzione fatta sulle pagine del settimanale, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice sportiva di Dazn, avrebbero superato un periodo di crisi recentemente.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La storia d'amore fra Can e Diletta avrebbe subito una battuta d'arresto nei giorni scorsi, imputabile presumibilmente a un rifiuto da parte della presentatrice, riguardo a un viaggio in Turchia. L'attore di Istanbul, infatti, dopo essersi recato a Catania a conoscere il papà della sua fidanzata, avrebbe proposto a Leotta di recarsi all'estero a conoscere i suoi familiari, ma la showgirl avrebbe rifiutato e la cosa avrebbe infastidito Can.

Can Yaman paparazzato al lago di Como con Diletta Leotta

Nel primo weekend di maggio, la coppia del momento si è recata in un lussuoso resort sul lago di Como. Can e Diletta sono stati paparazzati a bordo piscina, intenti a scambiarsi effusioni, smentendo quindi le voci di una presunta crisi fra di loro. Per trascorrere il fine settimana con la sua fidanzata, Yaman è partito in gran segreto da Roma, per recarsi in un hotel dove l'ha raggiunto Leotta. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Can Yaman convolerà a nozze con Diletta, anche se, come dichiarato dalla conduttrice, il matrimonio è stato rimandato.