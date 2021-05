Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro storia d'amore. Nonostante i rumor circolati in rete negli ultimi giorni, riguardo ad un ipotetico tradimento da parte della presentatrice sportiva di Dazn, ai danni del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, la relazione fra i due fidanzati procede a gonfie vele. Durante il primo weekend di maggio, la coppia del momento è stata paparazzata in un lussuoso resort sul lago di Como e le fotografie sono state pubblicate su un noto settimanale. Can e Diletta sono apparsi complici, mettendo a tacere, pertanto, le voci di una presunta rottura fra di loro.

Can Yaman trascorre il weekend sul lago di Como con Diletta Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta, secondo quanto trapelato sul magazine diretto da Alfonso Signorini, avrebbero avuto un periodo di crisi recentemente. L'attore di Istanbul e la show girl, sembrerebbero aver risolto i loro problemi e, infatti, si sono concessi un weekend in un resort 5 stelle sul lago di Como. In base alla ricostruzione fatta sugli spostamenti della coppia, Yaman sarebbe partito per Roma in gran segreto,. Nel frattempo, la conduttrice sportiva di Dazn, che era impegnata per lavoro, si sarebbe recata in hotel, dopo la partita Milan - Benevento, dove ad attenderla c'era il suo fidanzato.

Can Yaman ritrova l'intesa con Diletta Leotta sul lago di Como

Can Yaman e la sua compagna hanno trascorso la domenica nel lussuoso albergo sul lago di Como e, nelle fotografie pubblicate su un settimanale, sono apparsi felici ed affiatati. I due innamorati hanno passato la giornata a prendere il sole, per poi recarsi nella spa dell'hotel.

Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la show girl si sono concessi anche un bagno in piscina e, dopo essere usciti dall'acqua, l'attore turco ha abbracciato Diletta.

Dopo la crisi, Can Yaman e Diletta Leotta sono nuovamente affiatati

In base alle indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che Can Yaman abbia avuto un periodo di crisi, recentemente, con Diletta Leotta.

L'attore di Istanbul, dopo essersi recato a Catania per conoscere la famiglia della sua compagna, aveva programmato un viaggio in Turchia dalla propria famiglia. In quell'occasione, la presentatrice sportiva non aveva accompagnato Can, che potrebbe essere rimasto male per la scelta della fidanzata. Le fotografie pubblicate sul noto magazine sembrerebbero dimostrare che la coppia sia riuscita a superare le recenti incomprensioni. Non resta quindi che attendere un po' di tempo, per scoprire se per Can e Diletta ci saranno i fiori d'arancio.