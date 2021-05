Il palinsesto di Canale 5 cambia a partire dal prossimo lunedì 31 maggio. Le anticipazioni rivelano che la programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà dei veri e propri stravolgimenti, dopo la chiusura di alcune trasmissioni che sono ormai dei veri e propri 'colossi' del palinsesto di daytime della rete ammiraglia. Tra questi vi è sicuramente Uomini e donne, il dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, che chiuderà i battenti il 28 maggio per lasciare spazio a Can Yaman.

Cambia la programmazione di Canale 5: le novità dal 31 maggio

Nel dettaglio, il nuovo palinsesto di Canale 5 che accompagnerà gli spettatori per tutto il corso della stagione estiva, prenderà il via il prossimo lunedì 31 maggio.

Questa è la data in cui, alle ore 14:45, non ci sarà più spazio per la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e donne, il popolare talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, che anche quest'anno si è confermato leader indiscusso degli ascolti con una media di circa tre milioni di fedelissimi spettatori al giorno ed uno share oscillante tra il 20 e il 23%.

Dal prossimo lunedì, le redini del primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset passeranno nelle mani di Can Yaman. L'attore turco, infatti, sarà protagonista della nuova serie dal titolo Mr Wrong - Lezioni d'amore, che si appresta a bissare il grande successo di ascolti di DayDreamer - Le ali del sogno.

Can Yaman al posto di Maria De Filippi in daytime

Come è già successo lo scorso anno, con risultati d'ascolto a dir poco clamorosi, sarà ancora una volta Can Yaman a prendere il posto di Maria De Filippi in daytime, con una serie che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il gradimento del pubblico di Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Ma questa non sarà l'unica novità della programmazione: a seguire, infatti, sempre dal 31 maggio, debutterà anche Love is in the air, un'altra soap opera turca che, dopo aver conquistato il pubblico turco e quello spagnolo, si appresta a bissare il successo sulla rete ammiraglia Mediaset. La messa in onda di Love is in the air è prevista alle ore 15:30 circa e andrà avanti per un'ora quando poi, fino al 7 giugno, la linea passerà al daytime dell'Isola dei famosi e successivamente alle 16:40 ci saranno dei tv movie.

Stop Barbara d'Urso, Forum continua in replica

Anche per Pomeriggio Cinque, il talk show condotto da Barbara D'Urso, inizierà il periodo di stop a partire dal prossimo lunedì. La trasmissione andrà in pausa e tornerà in onda direttamente a settembre con la nuova edizione. Sempre in daytime, invece, proseguirà per tutta l'estate l'appuntamento mattutino con Forum condotto da Barbara Palombelli, di cui però verranno trasmesse le repliche. In access prime time, invece, al posto di Striscia la notizia ritornerà l'appuntamento con Paperissima Sprint, ormai diventato un classico della programmazione estiva di Canale 5.