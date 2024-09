Nella giornata di lunedì 30 settembre ci sono state le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Mario ha confessato di avere avuto un incontro passionale con Morena e, intanto, ha chiuso con Margherita. In studio è scoppiato un caos per via delle dichiarazioni di Cusitore. Diego, invece, ha vinto la sfilata degli uomini, mentre Martina ha portato in esterna Ciro e si è divertita molto. Francesca, invece, è uscita con Paolo. Infine Armando Incarnato non è stato presente nello studio del dating show.

Mario chiude con Margherita e ha un incontro passionale con Morena

Le indiscrezioni delle riprese di Uomini e donne trapelate dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Mario Cusitore è stato uno dei protagonisti della registrazione. Il cavaliere napoletano ha affermato di essere stato in intimità con Morena e ha chiuso definitivamente con Margherita. Il blogger non ha specificato nel dettaglio cosa è accaduto a causa della rivelazione di Mario, ma ha parlato di 'caos in studio' senza fare altri riferimenti. Non è stato quindi chiarito se siano stati magari gli opinionisti a criticare il cavaliere o invece qualche protagonista del parterre.

Armando Incarnato, intanto, non è stato presente alle riprese.

Diego Tavani ha vinto la sfilata

Diego Tavani ha sbaragliato i cavalieri del parterre di Uomini e Donne, arrivando primo alla sfilata. Per quanto riguarda il trono classico, c'è stato spazio per le vicende sentimentali delle troniste. Martina ha portato in esterna Ciro e ha rivelato di essersi divertita molto con il suo corteggiatore: hanno cantato insieme al karaoke.

Francesca, invece, è uscita con Paolo, un ragazzo che aveva fatto richiamare.

Cosa è successo nelle prime puntate di Uomini e Donne: Gemma ha conosciuto Valerio e Raffele

Nelle prime puntate dell'edizione 2024/25 di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Gemma Galgani ha conosciuto Valerio, un cavaliere che ha gestisce una struttura ricettiva in Sardegna.

Nel frattempo, in studio è tornato Raffaele, che ha voluto corteggiare Barbara, ma l'insegnante l'ha rifiutato. Gemma, quindi, si è fatta avanti con il single ed è emerso un dettaglio interessante: in passato Raffaele era già andato nel dating show per conoscere Galgani. In quell'occasione, però, la frequentazione fra i due non è proseguita. Intanto in studio sono tornate coppie che si sono conosciute in trasmissione per raccontare come procede la loro storia d'amore lontano dalle telecamere: Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, Teresa Langella e Andrea Dal Corso e Alessandro Rausa e Maria Teresa.