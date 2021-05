Venerdì 28 maggio su Canale 5, a partire dalle 16:30, andrà in onda l'ultima puntata di DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca che per ben un anno ha tenuto compagnia al pubblico del daytime pomeridiano di Canale 5. In quest'ultimo episodio Can e Sanem, finalmente, potranno coronare il loro sogno d'amore e nella loro vita arriveranno tre belle sorprese.

Can chiede la mano di Sanem

Can ha ripreso a ricordare il suo passato e per annunciare la bella notizia a Sanem organizzerà una festa, che avrà come pietanza principale le kofte crude molto speziate, proprio quelle che la ragazza gli aveva preparato durante il compleanno di Polen per provare a conquistarlo.

Il suo obiettivo sarà farle capire, con questa scelta, che ha ripreso a ricordare gli attimi più significativi della loro storia d'amore e così sarà.

Quella festa, però, avrà un significato ancora più importante per la ragazza, infatti Can, facendosi portare l'anello da un drone, chiederà a Sanem se vuole diventare sua moglie. La ragazza accetterà, ma per fare in modo che il tutto venga fatto in maniera ufficiale, il fotografo dovrà chiedere la sua mano a Nihat attraverso il rituale del caffè turco.

Can e Sanem sono fidanzati ufficialmente

Quando Can chiederà a Nihat la mano di Sanem, la casa degli Aydin sarà abbastanza affollata. Oltre ai genitori della giovane e a Emre e Leyla ci saranno anche CeyCey, Muzaffer, Melahat e Mihriban.

Quest'ultima farà le veci di Huma e Aziz durante la proposta, visto che entrambi non si trovano in Turchia.

Can chiederà Sanem in sposa, Nihat taglierà la kurdela, ovvero il nastro rosso che lega gli anelli di fidanzamento dei due sposi e così Can e Sanem saranno fidanzati ufficialmente e prossimi alle nozze.

Il matrimonio e la nascita dei tre gemelli

Sarà un matrimonio a cui parteciperanno famigliari, amici e colleghi della Fikri Harika. Dopo la cerimonia Sanem e Can si appresteranno a partire per il viaggio di nozze e i loro cari gli accompagneranno al molo, proprio quello che si trova accanto alla tenuta di Mihriban e dove Can tiene attraccata la sua barca.

Il saluto più commovente sarà quello tra Sanem e Nihat, dove la ragazza li consegnerà una piccola barca di carta in cui ci sarà scritto: "Papà non ti preoccupare, staremo bene e torneremo presto". Tutto, però non finirà cosi.

Dopo un salto temporale Sanem sarà in ospedale nel bel mezzo del travaglio. Ebbene sì, lei e il fotografo presto diventeranno genitori di tre gemelli. Tutto avverrà come la ragazza aveva predetto nei suoi sogni e due bambine e un bambino arriveranno al mondo per allietare la vita di Can e Sanem, che dopo tanti intrighi e peripezie riusciranno a coronare la loro storia d'amore.