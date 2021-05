Prosegue sulla rete ammiraglia Mediaset l'appuntamento giornaliero con la serie televisiva di origine turca Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle ore 16:40 sino alle 17:10 circa. Le anticipazioni sull’episodio che occuperà il piccolo schermo giovedì 13 maggio svelano che la new entry Ayca (Dilek Serbest) continuerà a infastidire Sanem Aydin (Demet Özdemir), nell’istante in cui la figlia del signor Asim non farà estromettere l'agenzia dalla campagna pubblicitaria delle creme di Sanem, dopo le offese che Selim ha fatto a suo zio. Questo gesto porterà la giovane Aydin a ingelosirsi sempre di più.

Ovviamente la secondogenita di Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) non vedrà di buon occhio la vicinanza tra Ayca e il suo fidanzato Can Divit (Can Yaman).

DayDreamer, anticipazioni del 13 maggio: Selim rischia di far saltare un progetto alla Fikri Harika

Nel corso della puntata della Serie TV ambientata a Istanbul, che verrà trasmessa su Canale 5 giovedì 13 maggio, Selim accetterà su richiesta di Sanem d'interpretare il fantomatico regista straniero Arthur Capello. Il patrigno di Mihriban (Sevinç Erbulak) avrà un compito abbastanza serio, ovvero quello di fare il possibile per convincere un cliente della Fikri Harika ad accettare un accordo.

Purtroppo gli spoiler provenienti dalla Turchia dicono che la riunione in cui Selim dimostrerà nuovamente di conoscere sia lo spagnolo e l’inglese, non andrà come sperato, nonostante Sanem gli avesse suggerito di adottare un comportamento superbo.

Durante la conversazione l’amico d’infanzia di Huma (Ipek Tenolcay), oltre a essere abbastanza scontroso, sottolineerà di essere un artista, facendo venire dei dubbi al fratello del signor Asim: quest’ultimo si rifiuterà subito di stringere una collaborazione lavorativa con il falso regista.

Ayca riesce a far cambiare idea a suo zio, Sanem si ingelosisce

Per non far saltare l’importante progetto, Ayca con la sua furbizia riuscirà a far cambiare idea a suo zio. La donna, proprio quando i suoi soci temeranno il peggio, salverà la situazione riuscendo a convincerlo a non rinunciare al progetto. L’intervento provvidenziale della ragazza, però, finirà per scatenare ulteriormente la gelosia di Sanem.

Can, invece sarà sempre più confuso dai comportamenti contraddittori della sorella di Leyla, poiché a volte si allontanerà da lui, mentre in altre circostanze darà l’impressione di avere un interesse sentimentale nei suoi confronti.