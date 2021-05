Sono sempre numerosi coloro che seguono le vicende dello sceneggiato di origini turche intitolato DayDreamer - le ali del sogno, che occupa la rete ammiraglia Mediaset dalla scorsa estate e in procinto di chiudere i battenti. Dalle anticipazioni relative a ciò che succederà nell’episodio in programmazione sul piccolo schermo mercoledì 12 maggio 2021, si evince che Sanem Aydin (Demet Özdemir), per puro caso, si renderà conto che Selim, patrigno di Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak) e amico d’infanzia di Huma Divit (Ipek Tenolcay) conosce molto bene lo spagnolo e l’inglese.

La talentuosa scrittrice determinata a non far saltare un progetto della Fikri Harika, non perderà tempo per chiedere all’uomo di interpretare il regista straniero Arthur Capello, in realtà mai esistito poiché frutto dell’immaginazione di sua sorella Leyla (Öznur Serçeler).

DayDreamer, spoiler del 12 maggio: i collaboratori della Fikri Harika ancora alla ricerca di Arthur Capello

Gli spoiler sulla puntata della seguitissima serie televisiva che verrà trasmessa su Canale 5 mercoledì 12 maggio 2021, dicono che finalmente sarà tutto pronto per l’incontro tra l’importante cliente e il fantomatico Arthur Capello. Purtroppo neanche con l’aiuto di Ayca (Dilek Serbest), la nuova responsabile della pubblicità e del marketing, i collaboratori della Fikri Harika riusciranno a trovare un uomo che abbia le caratteristiche descritte da Leyla.

A questo punto tra le mura della nota agenzia pubblicitaria continuerà a esserci parecchia tensione, poiché mancherà pochissimo all’arrivo del cliente. Sanem si farà venire in mente una delle sue idee, dopo aver sentito parlare Selim in spagnolo nell’istante in cui conforterà la sua amica Mirhiban parecchio amareggiata per la partenza improvvisa dell’amato Aziz (Ahmet Somers).

Sanem confessa a Can di aver risolto il problema del fantomatico regista, Selim delude le aspettative della scrittrice

In particolare la talentuosa scrittrice penserà che l’amico d’infanzia di Huma sia la persona perfetta per vestire i panni del finto regista. La secondogenita di Mevkibe e Nihat quando Selim le dirà di conoscere anche l’inglese correrà da Can (Can Yaman) per metterlo al corrente della novità: quest’ultimo si complimenterà con la sua fidanzata nell'istante in cui apprenderà che è riuscita finalmente a risolvere il problema dell’inesistente regista straniero.

Purtroppo il giorno successivo e quindi durante l’incontro, la situazione prenderà una brutta piega, visto che Selim, con il suo atteggiamento, finirà per deludere le aspettative di Sanem e del fotografo.