Manca davvero pochissimo ormai alla conclusione della serie televisiva di origini turche DayDreamer - le ali del sogno. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 24 maggio 2021, raccontano che Sanem Aydin (Demet Özdemir) rimarrà parecchio ferita dalla continua indecisione di Can Divit (Can Yaman) e quindi sarà intenzionata a non far più parte del team dell' agenzia pubblicitaria Fikri Harika.

La talentuosa scrittrice vorrà tornare nel suo quartiere, dopo essersi posta delle domande: ormai è decisa a prendere le distanze dal suo fidanzato poiché convinta che stia soltanto cercando di alleggerire la propria coscienza.

DayDreamer, anticipazioni del 24 maggio: Sanem si rifiuta di scalare la montagna con Can e Ayca

Nel corso dell’episodio della soap opera in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 24 maggio 2021 come sempre a partire dalle ore 16:40 sino alle 17:10 circa, per iniziare si farà un passo indietro.

In particolare Ayca (Dilek Serbest) nei giorni precedenti aveva proposto a Can di scalare una montagna con dei suoi amici: quest’ultimo aveva accettato, assicurando però alla nuova collaboratrice che Sanem si sarebbe unita a loro.

Non appena il fotografo e la sua rivale saranno in procinto di unirsi al gruppo di arrampicata, la talentuosa scrittrice non vorrà saperne affatto di accompagnare il suo fidanzato.

Scendendo nel dettaglio Sanem domanderà a Can con quale qualifica dovrà essere al suo fianco durante la scalata, ovvero se come una semplice amica oppure la fidanzata che non si ricorda di avere da quando ha perso la memoria a causa del terribile incidente stradale.

Can rincorre Sanem inutilmente, la scrittrice decisa a tornare nel suo quartiere

Can non saprà quale risposta darle, così Sanem se ne andrà via senza pensarci due volte, poiché non vorrà che il suo amato si senta costretto a stare con lei soltanto perché suo fratello Emre (Birand Tunca) gli ha raccontato che (a seguito della sua partenza da Istanbul) in passato ha curato la sua depressione in una struttura psichiatrica.

La fanciulla, anche se Can la rincorrerà subito per darle un bacio, si mostrerà ferita dal comportamento del giovane.

Per finire la figlia minore di Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) arriverà a prendere una drastica decisione, visto che comunicherà al suo fidanzato di voler lasciare la Fikri Harika e di tornare nel suo quartiere dai suoi genitori: quindi Sanem smetterà di alloggiare nella tenuta della sua cara amica Mihriban (Sevinç Erbulak) spiegandole la ragione del suo gesto.