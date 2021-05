La soap opera Una vita che in Spagna ha chiuso i battenti continua a fare compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset. Negli episodi che occuperanno il piccolo schermo italiano dal 24 al 29 maggio, non appena Marcia Sampaio finirà dietro le sbarre del carcere poiché delle prove sembreranno considerarla la colpevole del decesso di Ursula Dicenta, l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso sarà irremovibile. Quest’ultimo si rifiuterà di abbandonare il caso della brasiliana, quando la sua promessa sposa Genoveva Salmeron cercherà di affidare l’incarico a Velasco.

Una vita, trame sino al 29 maggio: Maite gelosa di Camino e Ildefonso

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 24 al 29 maggio, raccontano che il commissario Aurelio Mendez metterà piede a casa di Genoveva per farle delle domande sul decesso di Ursula. Intanto Marcia e Santiago si presenteranno nell’appartamento di Felipe.

Ildefonso invece dimostrerà a Camino di avere delle idee progressiste: quest’ultima nel contempo riceverà un nastro rosso da parte di Maite. Liberto farà il possibile per non far vedere a Rosina i dipinti di Maite prima dell’inaugurazione della galleria. Quest’ultima non riuscirà a nascondere alla giovane Pasamar la sua gelosia, quando la vedrà divertirsi con il suo corteggiatore.

Successivamente Liberto sorprenderà Camino e Zaldua mentre si scambieranno un caloroso abbraccio in atelier.

Bellita si convince a denunciare Margarita e Alfonso Carchano, Julio indaga sui Dominguez

Intanto Cinta verrà criticata in dei giornali, mentre Mendez dirà a José Miguel che Margarita e Alfonso Carchano sono stati arrestati: Bellita dopo aver ascoltato le parole pronunciate dal commissario chiederà delle spiegazioni al marito.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La cantante purtroppo cadrà in preda alla disperazione, non appena saprà che Margarita è finita in prigione con l’accusa di averla avvelenata.

La signora del Campo dopo essersi ripresa accetterà di denunciare Alfonso e la moglie. Nel contempo un forestiero chiamato Julio farà delle indagini sui Dominguez con la complicità di Servante e Jacinto.

Marcia finisce in carcere, Felipe litiga con Genoveva a causa della brasiliana

Servante scoprirà che il suo cognome è di origini nobili, mentre coloro che prenderanno parte al funerale di Ursula faranno un brindisi nella pensione di Fabiana per salutare soprattutto Marcia e Santiago in procinto di partire: la brasiliana non riuscirà nel suo intento, poiché verrà arrestata con l’accusa di essere implicata con la morte di Dicenta.

Becerra non perderà tempo per affrontare Genoveva, invece Felipe dopo aver ottenuto il consenso del brasiliano prenderà le difese di Marcia. Santiago sarà disposto a fare qualsiasi cosa per far scagionare la sua amata: la situazione per la fanciulla di colore sarà ancora più seria, nell’istante in cui Mendez avrà una nuova prova a suo sfavore.

Infine Genoveva chiederà a Velasco di difendere Marcia: Felipe non appena vedrà l’avvocato uscire dal suo palazzo discuterà con Salmeron.