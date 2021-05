Grandi novità accadranno nel corso delle puntate di DayDreamer che i telespettatori avranno modo di seguire dal 17 al 21 maggio sui teleschermi di Canale 5. Le trame della Serie TV con l'attore Can Yaman rivelano che Can Divit inizierà a ricordare qualcosa del suo passato, dopo il drammatico incidente stradale. Leyla Aydin, invece, si improvviserà ricattatrice per aiutare la Fikri Harika.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntate 17-21 maggio: Can inizia a ricordare

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, riguardanti le nuove puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 maggio, raccontano inediti colpi di scena.

Nel dettaglio, Can e Sanem (Demet Ozdemir) si ritroveranno su un'isola deserta, dopo che il primo fingerà di avere un guasto alla moto d'acqua e di non poter, di conseguenza, riuscire a rientrare in albergo. La coppia avrà così modo di trascorrere la notte abbracciata a osservare le stelle. Intanto i ricordi sembreranno riaffiorare nella mente del fotografo.

Melahat, invece, erediterà una cospicua somma di denaro da una vecchia amica di famiglia. La fortuna farà perdere completamente la testa alla donna. Nel frattempo la notizia giungerà ben presto alle orecchie di Selim, vessato da continui problemi economici. Per questo motivo l'uomo comincerà a mostrarsi interessato a Melahat, tanto da essere pronto a dimenticare Huma per la nuova vita.

Leyla si improvvisa ricattatrice

Nelle nuove puntate, in onda dal 17 al 21 maggio, dello sceneggiato turco con Can Yaman, Muzaffer, Ceycey e l'agenzia pubblicitaria della Fikri Harika saranno molto preoccupati per la concorrenza. La Dreams Advertising provocherà una serie di grattacapi alla competizione per aggiudicarsi la campagna delle creme di Sanem.

Per questo motivo Leyla si improvviserà ricattatrice e proverà a rubare i segreti dell'agenzia rivale. Intanto Can avrà un'idea geniale per ribaltare la situazione. Il fotografo, infatti, deciderà di coinvolgere delle semplici casalinghe come Mevkibe nel piano.

Infine Melahat subirà le lusinghe da parte di Ceycey e Muzaffer e le continue avance di Selim, nonostante sia più volte ammonita da Mevkibe.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della serie tv, Aziz ha deciso di abbandonare Mihriban e trasferirsi ad Amsterdam. La Fikri Harika, invece, ha visto l'arrivo di Ayca, una ragazza che ha scatenato la folle gelosia di Sanem. Emre (Birand Tunca) ha spinto CeyCey a lasciare l'abitazione dei suoi suoceri, dopo essersi messo d'accordo con Muzaffer.

DayDreamer va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16:45 sui teleschermi di Canale 5, mentre le puntate già trasmesse sono disponibili in modalità on demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.