Cresce l'attesa dei fan per le nuove puntate di Don Matteo 13, la storica Serie TV del prime time di Rai 1 con protagonista Terence Hill. Dopo il successo dell'ultima stagione, la Rai ha deciso di dare il via libera alle riprese dei nuovi episodi che cominceranno a fine maggio e saranno caratterizzate da un po' di colpi di scena. Una delle novità più importanti della tredicesima stagione avrà a che fare sicuramente col ritorno in scena del vecchio capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, il quale però non sarà accompagnato da sua moglie.

Le prime anticipazioni su Don Matteo 13: ritorna Anceschi

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Don Matteo 13 rivelano che gli sceneggiatori hanno deciso di far rientrare come guest star uno dei volti più amati e apprezzati di sempre dal pubblico della serie tv Rai.

Trattasi del capitano Anceschi, ruolo interpretato per diversi anni da Flavio Insinna, attuale padrone di casa de L'Eredità e prossimo al timone de Il pranzo è servito sulla rete ammiraglia della televisione di Stato.

La notizia del ritorno di Anceschi ha subito incuriosito i tanti fan di Don Matteo che si sono chiesti se ci fosse stato anche il ritorno di sua moglie Laura, interpretata dall'attrice Milana Miconi.

Anceschi non tornerà con sua moglie Laura, morta tragicamente

A fare un po' di chiarezza è stata l'anticipazione apparsa su un settimanale la quale rivela che il ritorno del vecchio capitano in questa tredicesima stagione non prevede la ricomparsa in scena di sua moglie Laura. I due avevano abbandonato insieme la fiction al termine della sesta stagione, pronti a iniziare la loro nuova vita insieme dopo essere convolati a nozze.

Ebbene, le prime anticipazioni su Don Matteo 13 rivelano che Anceschi tornerà in scena senza Laura perché si verrà a scoprire che la donna è morta tragicamente e quindi non sarà presente nel cast della nuova serie che sarà trasmessa nel 2022 in televisione.

L'attrice di Laura delusa per la morte del suo personaggio in Don Matteo 13

La notizia non è stata accolta in maniera positiva da Milena Miconi, che per diverse stagioni ha vestito i panni della moglie di Anceschi. Nelle sue storie Instagram, infatti, l'attrice ha replicato dopo aver letto queste anticipazioni sulla tredicesima stagione e non ha nascosto la sua delusione.

La Miconi ha ricordato che l'episodio del matrimonio tra Anceschi e Laura registrò il botto di ascolti su Rai 1. "Non è la prima volta che in una serie tv si assiste a scene strane e certo non sarà l'ultima. Di sicuro io guarderò altro" ha sbottato la Miconi.