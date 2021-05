Dal lunedì 31 maggio DayDreamer andrà in onda in replica dal lunedì al venerdì su La 5, intorno alle 19:10. La messa in onda inizierà dall'episodio numero 124, quello che ha visto come protagonista la lite tra Sanem e Can e l'allontanamento di quest'ultimo da Istanbul per ben un anno.

Yigit brucia il libro di Sanem e litiga con Can

La messa in onda di DayDreamer, a partire da lunedì 31 maggio, riprenderà dal salto temporale di un anno, che ha cambiato in maniera definitiva la vita non solo di Can e Sanem, ma anche dei loro parenti e amici. Infatti la giovane Aydin sarà sul punto di pubblicare il suo diario, ma prima di farlo chiederà il permesso a Can, visto che in quelle pagine vi è raccontata la loro storia d'amore.

Il fotografo prenderà il diario, andrà nel suo rifugio, ma li succederà l'irreparabile. Infatti lo lascerà incustodito vicino al fuoco e proprio in quel momento sopraggiungeranno Yigit e Sanem. L'editore, con una scusa, lascerà Sanem in macchina e quando andrà al rifugio brucerà il suo diario, accusando Can dell'accaduto. Da lì la situazione precipiterà.

Can e Sanem si lasciano, lui va via da Istanbul

Dopo una colluttazione con Can, Yigit finirà in ospedale. L'incidente porterà un grosso malumore tra Can e Sanem, al punto che il fotografo deciderà di abbandonare Istanbul. Un anno dopo le loro vite saranno cambiate notevolmente. Sanem è caduta in una profonda depressione, ma è diventata una scrittrice famosa grazie al suo libro.

Can, invece, ha girato il mondo intero con la sua barca a vela, anche se dopo un anno deciderà di fare un salto nella sua Istanbul, ma la sua permanenza si prolungherà per diversi motivi.

Durante l'ultimo anno anche la Fikri Harika è andata incontro a diversi problemi. L'agenzia ha dovuto fare i conti col fallimento e i Divit hanno perso la loro casa per pagare i debiti.

Emre e Leyla, addirittura, si sono ritrovati a vivere a casa degli Aydin. I dipendenti dell'agenzia hanno perso il lavoro, mentre CeyCey si è ritrovato a vendere al mercato, ma quest'ultimo avrà un nuovo amico: Muzaffer. Il ragazzo infatti, dopo aver divorziato da Guliz, è tornato a vivere in Turchia. La loro amicizia, però, porterà delle buone notizie: la rinascita della Fikri Harika.

Sanem è tra i nuovi proprietari della Fikri Harika

I due, infatti, acquisiranno i diritti commerciali della Fikri Harika e quando Aziz e Remide scopriranno tale fatto, si recheranno nella nuova sede dell'agenzia per scoprire chi sono gli acquirenti. La sede sarà la tenuta di Sanem e qui papà Divit scoprirà che anche la ragazza è tra i nuovi proprietari dell'agenzia, così deciderà di diventarne socio: in questo modo potrà almeno provare a riavvicinare Can e Sanem.