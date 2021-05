Quella dal 24 al 28 maggio sarà l'ultima settimana di messa in onda di DayDreamer, la serie tv turca con Can Yaman e Demet Özdemir che nell'ultimo anno ha accompagnato il pubblico del daytime pomeridiano di Canale 5. Nelle ultime puntate, dopo vari problemi e peripezie, finalmente Can e Sanem riusciranno a coronare il loro sogno d'amore.

Sanem ritorna a lavorare nel negozio di Nihat

Sanem non è riuscita a sopportare il fatto che Can non si senta ancora pronto per costruire qualcosa di duraturo con lei, così ha preso la drastica decisione di allontanarsi da lui e lo ha fatto abbandonando la tenuta di Mihriban e il suo posto di lavoro alla Fikri Harika.

È tornata a vivere dai suoi genitori e di conseguenza deciderà di tornare a lavorare nel negozio di generi alimentari di Nihat.

Proverà a portare un po' d'innovazione, proponendo al padre di offrire ai suoi clienti la consegna a domicilio con lo scooter. Una proposta che piacerà non solo a Nihat, ma anche ai suoi clienti, visto che inizieranno a fare molti acquisti. Un giorno, mentre la ragazza sarà intenta a rientrare in negozio con il motorino, vedrà Can sul lungomare. Il ragazzo sarà lì per riflettere su tutto quello che gli sta accadendo con Sanem, ma quest'ultima, forse presa anche dall'agitazione, urterà il marciapiede e cadrà per terra. Can le andrà in soccorso, ma la giovane sarà ancora troppo orgogliosa per accettare il suo aiuto, così fingerà di non conoscerlo e scapperà via.

La Fikri Harika vince la campagna della Woman Art Cozmetic

Intanto alla Fikri Harika vinceranno la sfida per la campagna pubblicitaria della Woman Art Cozmetic. Ayca organizzerà un grande festa nella sua villa per l'inizio della collaborazione e anche Sanem sarà invitata. La ragazza si rifiuterà di andare, così CeyCey e Muzaffer escogiteranno un modo per condurla alla villa.

Chiameranno in anonimo il negozio di Nihat, ordineranno una lauta spesa a domicilio e daranno come indirizzo di consegna quello della villa di Ayca.

Per tutti sarà una bella sorpresa vedere Sanem, meno per Ayca, la quale avrebbe voluto utilizzare la sua festa proprio per provarci con Can.

Sanem vuole lasciare Istanbul

"L'imbroglio" della festa di Ayca servirà a Sanem per capire una cosa: anche se prova a stare lontano da Can, c'è sempre qualcosa che li unisce.

Così la ragazza prenderà un'altra drastica decisione: lasciare per un indefinito periodo di tempo Istanbul, solo così potrà iniziare una nuova vita.

Il fato però vorrà che proprio la mattina in cui Sanem saluterà la sua famiglia fuori da casa Aydin, prima di proseguire per la stazione con un taxi, Can giungerà e la vedrà andare via. Seguirà il taxi e quando la raggiungerà accanto ai binari della stazione le dirà di non partire, perché anche se non ricorda il loro passato lui si è nuovamente innamorato di lei. La ragazza non proferirà parola, ma siglerà nuovamente la loro unione con un intenso bacio.

Can organizza una festa per dare una bella notizia a Sanem

Il ritorno con Sanem scatenerà qualcosa di molto positivo in Can, infatti riacquisterà totalmente la memoria.

Vorrà dirlo a Sanem in un modo molto speciale, così organizzerà una mega festa nella tenuta di Mihriban, in cui il piatto principale della giornata saranno le kofte crude. Un piatto non scelto a caso, infatti Sanem, quando voleva conquistare Can, gli aveva preparato delle kofte crude molto speziate.

Anche Can farà la stessa cosa e da lì Sanem capirà che nella mente di Can sono riaffiorati tutti i ricordi. La giornata porterà alla ragazza anche un'altra sorpresa: Can la chiederà in sposa. Ovviamente risponderà di sì e finalmente la coppia potrà coronare il proprio sogno d'amore.