Diletta Leotta continua a essere al centro dell'attenzione mediatica non solo per la sua turbolenta e chiacchieratissima storia d'amore con Can Yaman. In queste ore, infatti, la conduttrice sportiva ha dovuto fare i conti con l'ennesimo attacco che le è stato rivolto contro dal giornalista Paolo Bargiggia, che sui social ha offeso Leotta per il suo modo di vestire. Dopo averla vista protagonista durante l'ultima sfida di campionato tra Inter e Udinese, Bargiggia si è lasciato andare a un durissimo messaggio contro la conduttrice, che non è passato affatto inosservato.

L'attacco social offensivo di Bargiggia contro Diletta Leotta

Nel dettaglio, Bargiggia ha messo in discussione la professionalità di Diletta Leotta tirando in ballo il modo in cui era vestita durante l'incontro di Serie A di questa settimana, che ha raccontato per conto di Dazn, la piattaforma streaming che permette di seguire le partite di campionato.

"A bordo campo di Inter-Udinese, Diletta Leotta vestita come una che va a fare l'apericena al Papete. Questa è la Front Woman di Dazn, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della Serie A? Ma ballano anche sui cubi?", ha chiesto polemicamente il noto giornalista che per anni è stato uno dei volti di punta Mediaset.

Un messaggio polemico e offensivo nei confronti della fidanzata di Can Yaman, la quale ha preferito non replicare al commento di Bargiggia e non ha rilasciato nessun tipo di commento in merito.

Dazn difende Diletta Leotta dopo le offese

A prendere le difese di Diletta Leotta, però, ci ha pensato direttamente Dazn che ha prontamente risposto al commento polemico del giornalista sportivo.

"Ci spiace, ma forse non conosci bene Dazn. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di professionisti": è questa il commento che è stato postato dalla piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda delle partite di campionato per i prossimi tre anni.

Immediata anche la reazione del mondo social che si è subito schierato in difesa di Diletta dopo l'attacco che aveva ricevuto.

"Al solito commenti offensivi gratuiti verso una donna e Diletta in particolare", ha scritto un'utente che non condivide per nulla il pensiero di Bargiggia.

Intanto la bella Diletta continua a essere al centro dell'attenzione anche per la sua tormentata storia d'amore con Can Yaman.

Prosegue la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta

Tra i due, dopo le voci di crisi delle ultime settimane, sembra procedere tutto nel migliore dei modi, tanto che non perdono mai occasione di stare insieme e di trascorrere del tempo in compagnia, come testimoniano i vari avvistamenti in giro per Roma.

Resta da capire, però, cosa ne sarà del tanto chiacchierato matrimonio di cui si parlava fino a poche settimane fa. In un primo momento, infatti, si vociferava che i due fossero addirittura pronti a convolare a nozze entro questa estate.

A quanto pare, però, ci sarebbero stati dei ripensamenti anche se Diletta durante la consegna del suo ultimo tapiro da parte di Striscia la notizia, ha precisato che le nozze non sono annullate ma soltanto rimandate.

Non si esclude, quindi, che al più presto la Leotta possa diventare a tutti gli effetti la signora Yaman, e in questo modo coronare il suo sogno d'amore con l'attore turco che ha fatto impazzire milioni di spettatrici italiane, con le serie tv DayDreamer e Bitter Sweet.