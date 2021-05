Grandi colpi di scena accadranno nell'ultima puntata de Il Segreto in onda il 28 maggio su Canale 5. La trama dello sceneggiato narra che il capitano Huertas arresterà Don Filiberto. Ignacio Solozabal e Isabel De Los Vivos, invece, dimostreranno di provare un interesse reciproco.

Il Segreto: anticipazioni ultima puntata

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano molti colpi di scena in occasione dell'ultima puntata. Nel dettaglio, il dottor Clemente consiglierà a Emilia di sottoporsi a ulteriori esami presso un ospedale, dopo essere stata travolta dalla folla.

Purtroppo la donna si rifiuterà categoricamente di seguire il suo consiglio.

Jean Pierre, invece, deciderà di mettere tutta la famiglia contro Tomas, proponendo a Isabel di trasferirsi a Parigi insieme ad Adolfo per un importante progetto di lavoro. Antonita deciderà di partecipare a un provino cinematografico. Tuttavia le cose non andranno per il verso giusto, tanto che Onesimo prenderà le sue difese. In questo frangente i due personaggi saranno rapiti da un colpo di fulmine.

Intanto Alicia, ancora scossa per l'attentato, chiederà una tregua a Tomas, pregandolo di aiutarla in quanto convinta che sia lui l'uomo misterioso che le ha salvato la vita. Infine Begona dirà a Marta di aver ucciso Ramon, nonostante Ignacio le avesse consigliato di aspettare.

Don Filiberto arrestato dal capitano Huertas

Nell'ultima puntata de Il Segreto, Don Filiberto si rifiuterà di collaborare dopo essere stato arrestato dal capitano Huertas. Tuttavia, il prelato riuscirà a riottenere la libertà grazie all'interessamento del vescovo.

Matias sarà in ansia per sua madre, tanto da voler avvisare Alfonso a Cuba.

Onesimo e Antonita decideranno di sposarsi all'insaputa di tutti, mentre Adolfo e Marta rinunceranno al loro amore per la tranquillità generale. Tomas, invece, lascerà la casa di famiglia dopo le incomprensioni nate con Jean Pierre. Don Filiberto, a causa dei sensi di colpa e delle accuse che riceverà dai suoi compaesani, cercherà riparo da Francisca, che però si rifiuterà di dargli ospitalità.

Isabel e Ignacio si avvicinano

Intanto l'esplosione alla fabbrica Solozabal avrà conseguenze disastrose. Urrutia deciderà di tornare a lavorare per Ignacio per aiutarlo dopo la tragedia. Tomas, invece, studierà un piano per liberarsi di Jean Pierre, certo che sia implicato nella scomparsa di Maqueda. Rosa denuncerà Ignacio per la morte di Ramon. In seguito la ragazza verrà rinchiusa in sanatorio insieme alla madre.

Adolfo e Marta decideranno di fuggire per salvare il primo dalle accuse di omicidio. Onesimo, intanto, si trasferirà a La Habana dove otterrà un lavoro presso l'ufficio della miniera. Isabel tenterà di avvicinarsi a Ignacio dopo aver capito di essere stata sfruttata da Jean Pierre.

Un interesse che sarà condiviso dall'imprenditore, che però si sentirà in colpa per i suoi problemi famigliari. Infine Francisca farà di tutto pur di far uccidere Don Filiberto.