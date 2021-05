Sono iniziate ufficialmente le riprese di Doc - Nelle tue mani 2, la fortunata Serie TV con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. Dopo lo straordinario successo della prima stagione, seguita da una media di oltre otto milioni di fedelissimi spettatori, la Rai ha dato il via libera alle riprese del secondo capitolo. In questi giorni, infatti, Luca Argentero ha postato i primi scatti dal set e in un video pubblicato sui social ha anticipato anche i titoli dei primi due episodi della seconda serie.

Iniziano le riprese di Doc - Nelle tue mani 2 con Luca Argentero

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, rivelano che anche nei nuovi episodi continuerà a essere protagonista Andrea Fanti, alle prese con nuovi casi da affrontare e da risolvere.

Anche tra le corsie di questa seguitissima fiction si affaccerà la Covid-19, che sarà al centro di alcuni degli episodi del nuovo capitolo, così come è stato svelato dagli sceneggiatori.

Il protagonista Luca Argentero, in questi primi giorni di riprese sul set della seconda stagione, ha pubblicato anche i primi scatti e un video, con il quale ha ripreso e anticipato al pubblico che lo segue quelli che saranno i titoli dei primi due episodi della serie.

Luca Argentero anticipa i titoli dei primi episodi di Doc 2

Nel dettaglio, il primo episodio di Doc 2 si intitola "Una vita nuova" mentre il secondo episodio si chiama "La guerra è finita".

Un piccolo spoiler che Argentero ha voluto condividere con i suoi affezionati fan, che attendono già con trepidazione la messa in onda della nuova stagione.

Al momento, però, bisognerà attendere ancora un bel po' di tempo, dato che le riprese di Doc 2 dovrebbero andare avanti per tutta l'estate e protrarsi fino all'autunno.

Non si esclude, quindi, che per vedere in onda gli episodi inediti della seconda serie bisognerà aspettare i primi mesi del 2022.

Le prime novità su Doc 2: nel cast arriva Giusy Buscemi

Intanto, però, per coloro che non hanno avuto modo di seguire la prima stagione in tv, Rai 1 ha deciso di fargli un regalo estivo, dato che tutte le puntate saranno ritrasmesse in prime time da giugno.

Tornando alle novità della seconda stagione, in questi giorni è stata annunciata la prima new entry del cast. Trattasi di Giusy Buscemi, l'attrice ed ex Miss Italia ben nota al grande pubblico di Rai 1 per il suo passato nel cast de Il Paradiso delle signore (in versione prima serata) ma anche per la sua recente partecipazione nella fiction Un passo dal cielo 6, con protagonista Daniele Liotti.

L'arrivo di Buscemi creerà nuove dinamiche e trame che ruoteranno intorno alla figura di Andrea Fanti.