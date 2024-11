Nella quarta puntata de 'L'amica geniale, storia di una bambina perduta' in onda lunedì 2 dicembre 2024 Elena scoprirà di essere stata tradita ripetutamente da Nino Sarratore. La donna capirà che sia giunto il momento di allontanarsi da lui ma le cose per lei si metteranno male nel momento in cui verrà denunciata per diffamazione da Carmen proprio mentre sarà impegnata con la presentazione del suo nuovo romanzo.

Elena scopre i tradimenti di Nino

La quarta puntata della serie tv targata Rai riprenderà dal momento in cui Elena si dedicherà anima e corpo al suo lavoro dopo aver perso la madre Immacolata.

Per Lenù arriveranno però brutte notizie sul fronte sentimentale visto che nel primo episodio della serata intitolato 'Il Ritorno' scoprirà che Nino l'ha tradita ripetutamente. Sarà Antonio a rivelarle questa dura verità e lei per vendicarsi di Nino andrà a letto con Antonio. Tempo dopo, non si avranno più notizie di Nino mentre Elena dovrà consegnare il suo nuovo romanzo all'editore. La donna deciderà di inviare un suo vecchio dattiloscritto ambientato proprio nel Rione in cui è cresciuta. Nino alla fine di rifarà vivo con Elena ma lei non ne vorrà più sapere di lui dopo essersi resa conto di non provare più nulla per l'uomo.

Carmen denuncia per diffamazione Lenù:anticipazioni del 2 dicembre

Nel secondo episodio in onda il 2 dicembre dal titolo 'L'indagine', Elena sarà impegnata con conferenze e presentazioni del suo nuovo romanzo e trascurerà le figlie.

A prendersi cura delle sue bambine sarà Lila. Nel frattempo Elena verrà querelata da Carmen per diffamazione. Lenù scoprirà ben presto che dietro alla denuncia ci saranno i Solara. Le cose per Elena si complicheranno ancor di più quando la piccola Imma, chiamata così in onore della madre defunta Immacolata, si ammalerà di polmonite.

Continua il successo di ascolti de L'amica geniale

Anche questa quarta stagione de L'amica geniale sta riscuotendo un grande successo di pubblico. La puntata d'esordio dell'11 novembre, così come la seconda andata in onda il 18 novembre scorso, sono state viste da una media di 3,6 milioni di telespettatori per uno share intorno al 19%.

La stagione in corso si compone di sei episodi tratti come sempre dai romanzi di Elena Ferrante. L'adattamento televisivo è opera di Saverio Costanzo, che ne ha curato non solo la sceneggiatura ma anche la regia (fino alla precedente stagione) riuscendo a rimanere fedele allo spirito dei romanzi della scrittrice.

Per chi volesse rivedere ciò che è già stato trasmesso nelle scorse settimane, basta collegarsi a RaiPlay, dove si possono trovare anche tutti gli episodi delle prime tre stagioni.