Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi si sono ritrovate assieme all'Isola dei Famosi 2021. Entrambe concorrenti di passate edizioni del Grande Fratello Vip, in passato sono state 'accomunate' dallo stesso fidanzato. Trattasi dell'ex tronista di Uomini e donne, Francesco Monte. Intervistata da Tommaso Zorzi nel corso della nuova puntata de 'Il Punto Z', Cecilia non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della Salemi, parlando appunto del loro rapporto che per un periodo di tempo avrebbe subito una battuta d'arresto.

La verità di Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi

Nel dettaglio, durante la chiacchierata con Zorzi, Cecilia ha ammesso di voler dire tutta la verità su Giulia Salemi, confermando che attualmente tra di loro vi è un rapporto civile ma aggiungendo che non è stato sempre così in passato.

"La verità è che all'inizio tutto bene, poi si è fidanzata con Francesco Monte che era il mio ex fidanzato e ti diceva amica amica amica. Per me non sono cose che si fanno" ha ribadito Cecilia nel corso della sua intervista parlando della Salemi, attualmente felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio all'interno della casa di Cinecittà.

Tuttavia, Cecilia ha ribadito che per lei il problema principale non era tanto che Giulia si fosse fidanzata con il suo ex uomo, bensì ha sottolineato degli 'atteggiamenti 'strani' da parte dell'influencer.

La frecciatina di Cecilia a Giulia Salemi durante Il Punto Z con Zorzi

"Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi Iannone (ex fidanzato di Belen Rodriguez) la chiamava, ho fatto due più due" ha ammesso Cecilia con grande sincerità e schiettezza, aggiungendo che da quel momento in poi hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La sorella di Belen, infatti, durante l'intervista a Il Punto Z, ha ribadito di non essere un'amica di Giulia Salemi bensì delle colleghe.

A distanza di qualche anno, però, il clima tra le due sarebbe tornato nuovamente sereno, come testimoniato anche dal selfie che Cecilia e Giulia si sono fatte assieme in una delle ultime puntate de L'Isola dei famosi 2021, in onda in prime time su Canale 5.

Giulia e Cecilia insieme nello studio dell'Isola dei famosi

Le due ex fidanzate di Francesco Monte, infatti, si sono ritrovate entrambe nello stesso studio del reality show condotto da Ilary Blasi, per sostenere i loro cari.

La Rodriguez fa il tifo per Ignazio Moser, nuovo naufrago di questa quindicesima edizione entrato nel cast da poche settimane. Giulia Salemi, invece, partecipa alle puntate serali per sostenere mamma Fariba che sembra essere uno dei bersagli preferiti da parte dei naufraghi che sono rimasti in gara sull'Isola dei famosi.