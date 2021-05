La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore è giunta al termine e l'ultima puntata è andata in onda venerdì 28 maggio. I telespettatori hanno seguito con passione le vicende dei protagonisti della fiction Rai, ma non hanno ancora scoperto cosa è accaduto a uno dei protagonisti della soap opera. In particolar modo, nelle puntate trasmesse sul primo canale, non è stato ancora svelato il mistero che ruota attorno ad Achille Ravasi. Roberto Farnesi, che interpreta il ruolo di Umberto Guarnieri, in una recente intervista ha confidato che nella sesta stagione verrà risolto il giallo sulla sparizione dell'ex marito di Adelaide.

Il Paradiso delle signore 6, si risolve il giallo di Ravasi, ex marito di Adelaide: le parole dell'attore di Guarnieri

Farnesi ha svelato cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda dopo la pausa estiva. L'attore ha rivelato che nella sesta stagione ci sarà un buon rilancio del personaggio che interpreta nella fiction di Rai 1. Roberto ha inoltre anticipato: ''Finora si è mosso in dinamiche familiari, ma nella prossima stagione potrebbe avere un'autonomia maggiore''. L'interprete del papà di Marta ha inoltre confidato che verrò risolto il giallo che ruota attorno ad Achille Ravasi.

Il Paradiso delle signore 6: si scopre che fine ha fatto Achille Ravasi

Roberto ha rivelato che per interpretare la parte del banchiere Guarnieri, in realtà, non legge con largo anticipo i copioni, ma li scopre giorno per giorno. L'attore ha spiegato che, quindi, apprende quasi in diretta cosa succederà al suo personaggio de Il Paradiso delle signore.

Farnesi, a proposito della sesta stagione, ha dichiarato: ''Si chiarirà, inoltre, il giallo che coinvolge Guarnieri, la contessa Adelaide e il suo ex marito''. L'interprete di Umberto non ha fornito però ulteriori dettagli in merito a cosa potrebbe essere accaduto all'ex compagno di Adelaide.

Il successo de Il Paradiso delle signore e la conferma della sesta stagione

Il Paradiso delle signore è giunto alla quinta stagione e la sesta stagione è stata confermata. La fiction di Rai 1 ha raggiunto le 500 puntate e, in merito al successo ottenuto, Farnesi ha espresso gioia per i risultati raggiunti. Roberto ha affermato: ''Inizialmente aveva avuto difficoltà a inserirsi nel contesto pomeridiano di Rai Uno''. L'interprete di Umberto Guarnieri, però, ha spiegato che, attualmente, la fiction sta ottenendo ottimi ascolti, superando anche il 20% di share, confidando: ''È un'emozione per tutta la famiglia de Il Paradiso''. Farnesi si è augurato inoltre che la soap opera possa raggiungere ulteriori 500 puntate in futuro''.

Non resta che attendere ulteriori anticipazioni, per scoprire che fine ha fatto Achille Ravasi.