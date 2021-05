È ormai agli sgoccioli la programmazione de Il Paradiso delle Signore 5. Pochissime puntate separano i telespettatori dall'epilogo della quinta stagione che, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda su Rai 1 venerdì 28 maggio. Stando alle anticipazioni ufficiali rilasciate in rete e a qualche spoiler rivelato dagli attori, il pubblico assisterà a delle svolte inaspettate. Non si tratta di un addio, ma soltanto di un arrivederci, poiché la soap ripartirà in autunno con la sesta stagione. Tra gli attori del Paradiso, che a breve torneranno sul set, Roberto Farnesi ha recentemente anticipato qualcosa sulle nuove puntate: "Guarnieri sarà sotto interrogatorio.

La stagione si riaprirà con il giallo di Ravasi".

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, Roberto Farnesi: 'Si riparte con il giallo di Achille Ravasi'

L'attore Roberto Farnesi, noto per aver interpretato fiction di successo come Le tre rose di Eva e Centovetrine, dal 2018 veste i panni del commendatore Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle signore. La soap, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55, è giunta quasi al termine della quinta stagione e tra non molto gli attori del cast torneranno a girare le puntate della sesta. A tal proposito, l'interprete toscano ha rilasciato delle anticipazioni sulla nuova stagione nel corso di un'intervista al settimanale NuovoTv al quale ha rivelato: "Si ripartirà con il giallo di Achille Ravasi (Roberto Alpi), sparito negli Stati Uniti dopo il matrimonio con Adelaide (Vanessa Gravina), la cognata di Umberto".

Come il pubblico ben sa, la contessa partì con il marito e poco dopo chiamò il banchiere milanese perché la raggiungesse a New York, da cui poi i due si sono rimessi in viaggio verso Milano, ma senza l'avvocato di cui non si è avuta più alcuna notizia.

Roberto Farnesi su Il Paradiso delle signore 6 anticipa: 'Guarnieri sarà sotto interrogatorio'

Nel corso dell'intervista, Roberto Farnesi ha rilasciato delle anticipazioni sulla sesta stagione de Il Paradiso delle signore, la cui lavorazione ripartirà a breve. Dopo aver anticipato un'apertura nel segno del giallo di Ravasi, l'attore toscano ha rivelato qualche dettaglio sul suo personaggio.

L'interprete del banchiere milanese ha svelato: "Umberto sarà sotto interrogatorio per la sparizione del marito di Adelaide". Infine, senza scendere nei dettagli, ha aggiunto che i telespettatori dovranno aspettarsi dei grandi cambiamenti: "Guarnieri subirà un'evoluzione. Ci sarà un rilancio narrativo che lo porterà ad essere non solo protagonista di vicende familiari, come è accaduto nella quinta stagione".

Spoiler ultima settimana de Il Paradiso delle signore 5, Farnesi: 'Da non perdere'

La quinta stagione de Il Paradiso delle signore si concluderà il 28 maggio. Dopo il finale, la programmazione della soap andrà in pausa per tutto il periodo estivo. Manca ancora una settimana al termine e gli attori della fiction esortano i telespettatori a non perdersi le ultime cinque puntate della stagione.

Lo stesso Roberto Farnesi ha invitato il pubblico a guardare le puntate che, stando alle anticipazioni rilasciate in rete, saranno caratterizzate da sviluppi inaspettati. L'attore ha dichiarato: "Si avvicina il finale....settimana super....da non perdere". Cosa accadrà alla famiglia di Umberto Guarnieri? Al momento si conoscono solo alcuni dettagli riguardanti Marta (Gloria Radulescu) che, secondo gli spoiler, deciderà di accettare una proposta di lavoro negli Stati Uniti e lascerà il marito Vittorio (Alessandro Tersigni).