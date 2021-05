Il Paradiso delle Signore sta per salutare il suo affezionato pubblico. Dal 24 al 28 maggio andranno in onda le ultime puntate di questa quinta stagione di grandissimo successo, costellata da risultati d'ascolto molto importanti in daytime, con picchi che hanno sfiorato anche la soglia del 21% di share. Con la consueta pausa estiva verrà lasciato un posto vacante nella programmazione quotidiana della rete ammiraglia Rai, dato che quest'anno non ci saranno (per tutta l'estate) le repliche de Il Paradiso: al suo posto arriverà la fiction L'Allieva con protagonista Alessandra Mastronardi.

Il 28 maggio in onda l'ultima puntata de Il Paradiso 5, poi la pausa estiva

Nel dettaglio, stando a quanto anticipato da Bubino Blog, il palinsesto estivo di Rai 1 cambierà a partire da lunedì 31 maggio, quando non ci saranno più le puntate inedite de Il Paradiso delle signore.

La soap con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, lascerà spazio alle repliche de L'Allieva, la serie tv cult con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, che terrà compagnia agli spettatori della rete ammiraglia per i caldi pomeriggi estivi.

La messa in onda delle repliche de L'Allieva è in programma alle ore 15:55 circa, nello stesso slot orario occupato dalla soap opera.

L'Allieva al posto de Il Paradiso delle signore in estate

Poi da fine giugno, quando debutterà Il Pranzo è servito condotto da Flavio Insinna, la messa in onda della fiction con Lino Guanciale verrà anticipata alle 14:50 circa.

E Il Paradiso delle signore? La soap ritornerà sugli schermi della rete ammiraglia Rai a partire dal 19 agosto, quando saranno trasmesse delle puntate "best of" della quinta stagione, le quali passeranno in rassegna gli avvenimenti più importanti della quinta stagione, in attesa di vedere in onda i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Dopo il grande successo di ascolti di quest'anno, infatti, la Rai ha dato il via libera alle riprese de Il Paradiso delle signore 6.

Confermato Il Paradiso delle signore 6: da settembre in tv su Rai 1

Gli attori torneranno sul set romano della soap opera a fine maggio, ma per vedere in onda gli appuntamenti in televisione, bisognerà attendere un po' di tempo.

La messa in onda in prima visione assoluta de Il Paradiso delle signore, infatti, è prevista a partire da lunedì 13 settembre, giorno in cui tornerà a riaccendersi il palinsesto della rete ammiraglia Rai, con tutti gli altri programmi del daytime autunnale.

Come se la caveranno in questo periodo estivo le repliche de L'Allieva? Riusciranno a tenere alta la bandiera degli ascolti di Rai 1 nella fascia oraria lasciata libera dal Paradiso? Al pubblico da casa l'ardua sentenza finale.