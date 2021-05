Nella soap opera Un posto al sole, non è decisamente un buon momento per Alberto, l'uomo è stato umiliato e licenziato in malo modo da Barbara e le cose, almeno per il momento, sono destinate persino a peggiorare. Nei prossimi episodi dello sceneggiato di Rai 3, Palladini cadrà in un vortice di depressione e autocommiserazione. Rimasto senza prospettive lavorative e senza l'appoggio di Clara, l'uomo infatti si troverà persino costretto a chiedere a Samuel di restituirgli il suo piccolo appartamento a Palazzo Palladini.

Nel frattempo continuerà la lotta serrata tra Ferri e Abbate per la vendita dei terreni dei cantieri e Pietro, deciso ad annientare Roberto, deciderà di contattare uno storico nemico dell'uomo.

A seguire le anticipazioni delle puntate in onda dal 17 al 21 maggio, alle ore 20:45 su Rai 3.

Upas, trame 17-21 maggio: Palladini rivuole il vecchio appartamento

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Samuel (Samuele Cavallo) subirà forti pressioni, in merito al suo piccolo appartamento, da parte di Alberto (Maurizio Aiello). Quest'ultimo infatti insisterà per tornare, quanto prima, in possesso del suo seminterrato a Palazzo Palladini. Le anticipazioni non lo specificano, ma è facile ipotizzare che l'uomo voglia tornare a vivere nel suo vecchio e fatiscente appartamento, per tagliare le spese. Alberto si troverà quindi in una situazione difficilissima, ma sarà davvero questa la fine per l'uomo, o il futuro avrà in serbo per lui un'altra occasione?

Un posto al sole, spoiler maggio: Pietro contatta un nemico di Roberto

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), resosi conto dell'odio profondo che Pietro (Simon Grechi) prova nei suoi confronti, inizierà a scavare nel passato del suo rivale per scoprire cosa nasconde.

Nel frattempo Abbate elaborerà un piano per annientare definitivamente il suo nemico, ma si renderà conto che per farlo avrà bisogno di un forte alleato.

Purtroppo gli spoiler non rivelano il nome di questo personaggio, ma sottolineano che si tratta di un nemico storico di Roberto. Tali indizi restringono molto il campo, ma resta aperto l'interrogativo sull'identità di questo misterioso personaggio.

Franco viene minacciato

Nei prossimi episodi verrà dato ampio spazio anche a Franco (Peppe Zarbo).

L'uomo infatti continuerà da solo le proprie indagini in cerca di giustizia. Dopo essere riuscito a scongiurare il pericolo per Angela (Claudia Ruffo) e Bianca (Sofia Piccirillo), l'uomo però si troverà coinvolto in prima persona. Boschi infatti, dopo avere avuto un duro confronto con Abbate, verrà minacciato duramente dal suo scagnozzo Biagio.