Proseguono le puntate de Il Paradiso delle Signore 5 con le anticipazioni sui nuovi episodi prima del gran finale. Marcello è in prigione per colpa di Sergio Castrese, che ha deciso di metterlo nei guai ancora una volta facendo il suo nome. Anche se era sotto ricatto, il giovane Barbieri ha comunque commesso delle azioni non consentite dalla legge e per le quali ora è disposto a pagare. Ludovica non si arrende ed è decisa a far uscire il fidanzato dal carcere offrendo la sua testimonianza. Marcello però prende una decisione drastica.

Il Paradiso delle Signore 5, trame delle nuove puntate su Rai 1

Marta (Gloria Radulescu) ha ricevuto una proposta allettante da Sterling ma se accettasse dovrebbe lasciare ancora una volta Milano. Sa benissimo che Vittorio (Alessandro Tersigni) non potrebbe seguirla, in quanto deve dirigere il grande magazzino. Per paura di perderlo, ha scelto la via del silenzio e Conti non sospetta nulla. Marta però non ce la fa a tenersi tutto dentro e così prova a confidarsi con Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina). Riceverà il consiglio giusto?

Cosimo tasta il terreno per la partenza

Cosimo (Alessandro Cosentini) vuole cambiare completamente vita e crede che l'unico modo per riuscirci sia andare il più lontano possibile da Milano.

Gabriella non ne è così entusiasta ma cerca di far buon viso a cattivo gioco. Bergamini junior vuole portare in Francia anche la madre Delfina (Susanna Marcomeni)e così, con estrema delicatezza, prova a farle qualche domanda per capire se un futuro all'estero possa essere per lei una strada percorribile. Rocco invece vince una somma in denaro per la sua brillante gara e pensa di comprare un anello per la sua Maria.

Il compenso però, non sembra essere all'altezza delle sue alte aspettative.

Una scelta dolorosa

Fiorenza è intenzionata a scoprire che cosa stia nascondendo Ludovica (Giulia Arena). Dopo aver visto l'odiata Brancia parlare più volte con l'avvocato, si è insospettita. Forse, questa è l'occasione giusta per vendicarsi di lei. Intanto, Marcello soffre al pensiero che la fidanzata si sia messa in una posizione scomoda per colpa sua.

Il giovane Barbieri prende carta e penna e scrive una lettera a Ludovica, nella quale la prega di dimenticarsi per sempre di lui: che futuro può dargli? Infine, le nuove anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore 5 svelano che Marta e Vittorio inizieranno di nuovo ad avere delle incomprensioni. La bella Guarnieri dovrà per forza di cose rivelare al marito che Sterling l'ha chiamata per il lavoro a New York. Quale sarà la reazione di Conti? Non resta che attendere i prossimi episodi su Rai 1 per sapere come andrà a finire per questa tormentata coppia.