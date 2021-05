Il Paradiso delle Signore 5 si avvia verso il gran finale di questa stagione e tra le protagoniste assolute continua a esserci la dolce Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu. Il suo personaggio sarà al centro delle trame delle puntate finali di questa stagione, che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena. Per Marta e Vittorio, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale e l'attrice ha fatto sapere che, al momento, non sa ancora se ci sarà nel cast della sesta stagione della soap, già confermata dal prossimo settembre in tv.

Il finale de Il Paradiso delle signore 5 e l'addio tra Marta e Vittorio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate finali de Il paradiso delle signore rivelano che Marta si ritroverà a dover scegliere tra carriera e amore. Alla fine, però, la moglie di Vittorio deciderà di assecondare il suo sogno di fare carriera e quindi deciderà di trasferirsi in America, dove ad attenderla ci sarà una nuova avventura professionale che si preannuncia molto entusiasmante per lei.

Marta e Vittorio, quindi, decideranno di lasciarsi e per Conti giungerà il momento di ripensare e di riprendere in mano le redini della sua vita.

'Non so se mi rivedrete', ammette l'attrice di Marta in merito a Il Paradiso delle signore 6

Ma cosa accadrà nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore? Marta ritornerà in scena oppure no? A parlare, in queste ore, è l'attrice Gloria Radulescu, la quale ha ammesso che per il momento non sa ancora se ci sarà oppure no nel cast della prossima serie.

"Non so ancora se a settembre mi rivedrete", ha ammesso l'attrice che veste i panni di Marta ne Il Paradiso delle signore, aggiungendo poi che per il suo personaggio ci sarà una sorta di "porta socchiusa". "Magari nella prossima stagione potrà andare a venire come vuole? Chissà", ha aggiunto ancora Radulescu che per il momento ha preferito non sbilanciarsi oltre sul futuro della sua amata Marta.

'Marta sceglierebbe amore e carriera', dice Radulescu

L'attrice ha poi parlato di quella che sarebbe la sua scelta, nel caso in cui fosse lei a decidere il finale de Il Paradiso delle signore 5 per Marta. "Marta sceglierebbe...tutti e due, amore e carriera. E, alla fine, supererebbe il dolore di non poter diventare madre proprio grazie all'aiuto di suo marito, fino a trasformarlo in energia creativa", ha dichiarato l'attrice.

Intanto, in casa Rai prosegue il boom di ascolti della soap opera pomeridiana. Le puntate dell'ultimo periodo, infatti, viaggiano su una media superiore ai 2 milioni di fedelissimi al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 18 e il 19% con picchi che sono arrivati a superare anche la soglia del 20% in daytime.