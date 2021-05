Grey's Anatomy, medical drama nato dal genio di Shonda Rhimes, potrebbe arricchirsi di un nuovo spin-off. Dopo Private Practice, in onda dal 2007 al 2013, e Station 19, attualmente in onda con la quarta stagione, la ABC ha già affidato a Krista Vernoff e al suo team il compito di creare una nuova sceneggiatura che possa coinvolgere i più affezionati telespettatori del genere.

Jonnie Davis sul terzo spin-off di Grey's Anatomy: ' Stanno valutando che aspetto potrebbe avere'

A confermare le parole di Craig Erwich, che negli scorsi giorni si era detto pronto a considerare l'idea di un nuovo telefilm basato su uno dei personaggi di Grey's Anatomy, sono arrivate le parole del presidente della ABC.

Jonnie Davis, intercettato dai microfoni di DeadLine, ha infatti svelato che Krista Vernoff e Shonda Rhimes stanno già valutando, basandosi sulle decide di opzioni possibili, la trama che potrebbe dar vita al terzo spin-off del medical drama.

Queste, in particolare, le parole riportate dal famoso sito web: "Krista e il suo il team stanno scavando in profondità per scoprire che aspetto potrebbe avere. Abbiamo idee molto stimolanti e non vediamo l'ora di arrivare ad una conclusione per introdurre la prossima fase di Grey's Anatomy. Al momento stiamo ancora lavorando, ma per dar vita al giusto progetto non ci sono cervelli migliori di quelli di Krista e Shonda."

ABC fa chiarezza sul futuro di Grey's Anatomy: 'Vogliamo che lo spettacolo continui'

Sebbene, come appena precisato, le due showrunner storiche di Grey's Anatomy siano già a lavoro sul terzo spin-off, il presidente della ABC ha sottolineato la necessità di dar vita ad un nuovo progetto che coinvolga il personaggio più giusto e che sia specchio fedele del particolare momento storico che stiamo vivendo.

E se non è da escludere un telefilm basato su Jackson e April, i cui interpreti si sono mostrati entusiasti all'idea, i piani del network per il prosieguo di Grey's Anatomy sono molto più chiari e delineati. Jonnie Davis, parlando degli straordinari traguardi raggiunti, non ha infatti escluso ulteriori rinnovi del medical drama.

L'intento della rete, per stessa ammissione dei suoi vertici, è infatti quello di proseguire con la messa in onda per quanti più anni possibili.

Ecco, infatti, come l'uomo ha concluso la sua intervista: “Sapete cos'è folle? Che la mia figlia sedicenne attualmente sta divorando Grey's Anatomy , l'ha appena iniziato. Lo spettacolo ha avuto così tanto fascino e persone che lo adorano già, ma tante altre lo stanno scoprendo adesso.

Ad essere onesti, vogliamo che lo spettacolo continui per altri diciotto anni".